Zum zweiten Mal in diesem Jahr ist das Lengericher Schwimmbad momentan wegen der Corona-Pandemie komplett dicht. Zudem gab es in den vergangenen Monaten – wenn denn geöffnet werden durfte – zum Teil erhebliche Einschränkungen. In der Summe, so Betriebsleiter Tilo Frömmel , führe das natürlich zu Rückgängen bei den Besucherzahlen. Finanziell baden geht die Bäder und Wasser GmbH als Betreiber deshalb aber offenbar nicht.

Frömmel war am Mittwochabend zu Gast im Ausschuss Soziales, Generationen, Sport, um den Wirtschafts- und Erfolgsplan 2021 vorzustellen. Er nutzte die Gelegenheit aber auch, die Besonderheiten in diesem Jahr zu erläutern. Und demnach ist es so, dass es durch das Minus bei den Besucherzahlen – die Freibadsaison wurde mit gerade einmal 9261 Gästen abgeschlossen – zu weniger Einnahmen führt. Gleichzeitig gibt es aber auch erhebliche Einsparungen etwa durch Kurzarbeit und geringere Verbräuche bei Wasser (minus 35 Prozent) sowie Strom und Wärme (minus 25 bis 30 Prozent). Zwar sei das Schwimmbad auch 2020 ein Zuschussbetrieb, „aber wir sparen mehr, als wir verlieren“, sagte Frömmel. Gleichwohl bleibe es eine „Herausforderung“, den Wirtschaftsplan einzuhalten.

Aus dem ergibt sich für die Stadt für 2021 ein Zuschussbetrag für das Schwimmbad von knapp 670 000 Euro.

Vor der erneuten Schließung des Hallenbades – im Frühjahr war es zum ersten Mal dicht – am 2. November durften seinen Worten zufolge maximal 72 Besucher gleichzeitig schwimmen, 52 im großen Becken, 20 im kleinen. Sollten die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen dazu führen, dass diese Grenzen weiter heruntergesetzt werden müssen, sieht Frömmel Probleme auf die BWG zukommen.

Da derzeit jedoch nicht absehbar sei, wie lange sich die Pandemie noch auf den Betrieb auswirkt, sei für 2021 zunächst einmal mit „normalen Zahlen“ kalkuliert worden. Frömmel betonte jedoch, dass er mit weiteren Abweichungen vom üblichen Betrieb rechnet und daher auch mit weniger Menschen, die kommen (können).

Welche Herausforderungen die Pandemie im Alltag für das Schwimmbad-Team mit sich bringt, machte Frömmel an ein paar Beispielen deutlich. Da wäre zum einen die neue Rutsche für das Freibad. Nachdem lange unklar war, ob das überhaupt würde öffnen können, war in der Zwischenzeit die alte Rutsche demontiert worden. Das Nachfolgemodell sollte aus den Niederlanden kommen. Der Hersteller hatte indes mit Lieferschwierigkeiten einer spanischen Firma zu kämpfen, da dort wegen der Pandemie die Räder stillstanden, so der Betriebsleiter. Am Ende sei es trotzdem gelungen, die neue Rutsche „auf den letzten Drücker zu installieren“. Zum anderen verwies Frömmel auf das Hygienekonzept, das für den Betrieb erstellt werden musste. Die Informationsgrundlagen für die Erarbeitung des Konzeptes sei „relativ schlecht“ gewesen, dennoch habe man es geschafft – und in der Folge bis heute keine Rückmeldung seitens der zuständigen Gesundheitsbehörden bekommen.