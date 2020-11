Besser an die Geldtöpfe kommen

Die WN haben es bereits am Dienstag vermeldet, Bürgermeister Wilhelm Möhrke folgte in der Sitzung des Schulausschusses am selben Tag und am Mittwoch im Sozialausschuss: Die Stadt erhält aus einem Sonderprogramm des Landes 460 000 Euro. Geld, das für den Bau einer Tartanbahn im Stadion verwendet werden soll, so Möhrke.

Bekommen hat die Kommune die stolze Summe, weil ein entsprechender Antrag in Düsseldorf bewilligt wurde. Ein Beispiel dafür, wie durch gelungene Arbeit der Verwaltung Mittel zu bekommen sind, die ansonsten vielleicht andernorts hinfließen würden. Diese Arbeit soll nun durch die Schaffung einer entsprechenden Stelle in Lengerich zentralisiert und so einen Schub erhalten. Zurück geht diese Entscheidung auf einen Antrag der CDU . Im Hauptausschuss wurde dazu nun ein einstimmiger Beschluss gefasst.

Der sieht vor, dass für das Fördermittelmanagement ab 2021 eine 19,5-Teilzeitstelle geschaffen wird. Zudem will die Stadt dem Fachnetzwerk Fördermittelakquise der Kommunal Agentur NRW beitreten. Diese Einrichtung unterstützt Kommunen in deren Bemühen an Fördertöpfe zu kommen. Laut Sachdarstellung für den Hauptausschuss gibt es dort „unter anderem Empfehlungen zu passenden Förderprogrammen zum jeweiligen kommunalen Vorhaben“, Schulungen und regelmäßige Treffen.

Ludger Dierkes, Leiter des städtischen Fachdienstes Zentrale Dienste, betonte während der Sitzung, dass die Verwaltung selbst die Notwendigkeit sehe, eine entsprechende Stelle einzurichten, denn in den Fachdiensten sei die mit den Antragstellungen verbundene Arbeit „kaum zu leisten“. Eine halbe Stelle bezeichnete er als „einen guten Einstieg“. Allerdings verwies er auch darauf, dass die NRW-Bank bereits für 50 Förderprojekte eine Stelle rechne. Möglich erscheint zudem eine Kooperation mit den Nachbarkommunen Ladbergen, Lienen und Tecklenburg.

Auf die Frage von Andreas Kuhn (SPD), ob eine Vergabe an externe Beratungsunternehmen Sinn machen könne, antwortete Dierkes, dass das grundsätzlich möglich sei, aber nicht in dem Kostenrahmen einer halben Stelle in der Verwaltung.

Für Klaus Reiher (CDU) stand mit Blick auf die 460 000 Euro fürs Stadion und auf die große Zahl an Förderoptionen fest, „es lohnt sich“, die Stelle einzurichten – dieser Einschätzung folgten auch die Vertreter der anderen Parteien.