Bis zu 9,60 Euro pro Quadratmeter

Lengerich -

Mit welchen Kosten ist zu rechnen, wenn es um das Mieten einer Wohnung in Lengerich geht? Auskunft darüber gibt der neue Mietspiegel der Stadt. Er basiert auf der Auswertung der Daten zu 630 Wohnungen. Mit besonders hohen Ausgaben muss rechnen, wer eine kleine Wohnung in einem recht neuen Haus haben möchte. In diesem Segment reicht die Kaltmiete pro Quadratmeter in der Spitze bis 9,60 Euro.