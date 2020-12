In zwölf verschiedenen Sprachen den Menschen fröhliche Weihnachten wünschen, das kann wohl nur, wer ein ziemliches Faible für Fremdsprachen hat. Oder aber man schmeißt die Kenntnisse Einzelner in einen großen Topf zusammen und macht gemeinsame Sache. So geschehen in der Raupengruppe der AWO-Kita Martin-Luther-Straße. Die Kinder beteiligen sich zusammen mit vielen anderen an einem „Weihnachts“-Wettbewerb der Werbegemeinschaft Lengerich (WGL).

Insgesamt wurden von sieben örtlichen Grundschulen und Kindergärten 45 Beiträge eingereicht, erzählt Heike Denter , die für die WGL den Großteil der Organisation übernimmt. Die Ergebnisse der Malerei und Bastelei sind nun in den Schaufenstern von 15 Geschäften und Apotheken in der Innenstadt zu sehen und als Bildergalerie auf der Facebookseite der WGL. Wer will, kann seine Stimme für die Wettbewerbsbeiträge abgeben, die ihm am besten gefallen. Heike Denter ist positiv überrascht über die Resonanz und die Qualität. „Es sind wirklich tolle Sachen dabei“, versichert sie.

Wie das genannte Bild mit den vielen fremdsprachigen Weihnachtsgrüßen, in dessen Mitte sich ein Erdball befindet und auf dem sich passenderweise auch noch einige grüne Raupen tummeln. Natürlich findet sich auch der Weihnachtsbaum in verschiedensten Variationen wieder, es gibt den künstlerisch gestalteten Aufruf zum Zusammenhalt, singende Engel, Rentiere und Schneemänner, bunte Kollagen und und sogar ein Gedicht.

Wer auf die Bilder in den Schaufenstern stößt, kann mittels QR-Code und Smartphone sofort in die gesamte Bilderkollektion gelangen und dann auch abstimmen, erklärt Heike Denter das Verfahren. Die drei Teilnehmer, auf deren Wettbewerbsbeiträge die meisten Stimmen entfallen, werden mit Geldpreisen belohnt. 200 Euro gibt‘s für den Ersten, 100 Euro für den Zweiten und 50 Euro für den Dritten – gesponsert von Volksbank, der Provinzial-Agentur Mindrup & Franz sowie Immobilien Glindmeyer.

Heike Denter erzählt, dass die Aktion das erste Mal stattfindet und aus einer spontanen Idee heraus relativ schnell organisiert worden sei. Weil der Anklang so positiv ist – „es gab auf Facebook schnell die ersten Kommentare“ – und die Kinder offenbar auch ihren Spaß hatten, ist sich die WGL-Verantwortliche schon jetzt sicher, „dass es nicht das letzte Mal war“.