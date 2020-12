Nur die Ausreise verhindert eine Haftstrafe

Lengerich/Ladbergen/Ibbenbüren -

Durch die Ausreise in sein Heimatland Albanien verhindert ein 19-Jähriger in Deutschland den Gang ins Gefängnis. Der junge, vorbestrafte Mann ist am Mittwoch vom Amtsgericht Ibbenbüren wegen räuberischen Diebstahls zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Eine Auflage: der kurzfristige Flug zurück in den Westbalkanstaat. Die Tat ereignete sich in Lengerich.