Lengerich/Lienen -

Von Paul Meyer zu Brickwedde

Diesen Kaffee- und Kuchenbesuch bei Verwandten wird die Lienenerin so schnell nicht vergessen, hat er doch eine Stange Geld gekostet. Die Frau hatte ihr Auto auf einer Privatfläche an einem leerstehenden Gebäude abgestellt. Das schlug am Ende mit rund 200 Euro zu Buche. Die Rechnungen kamen von Jan Bröcker, einem Anwalt aus Hasbergen. Er betreibt die Internetseite parkplatzdieb.de.