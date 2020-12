Die roten Mäntel waren absolut passend zum Anlass. Aber es war nicht St. Nikolaus , der zwei Kindergärten in Lengerich besuchte. Es waren Vertreter des Deutschen Ritter-Ordens St. Peter und Paul, die – im roten Ordensmantel – die Kinder überraschen und ihnen einen Schokoladen-Nikolaus überreichen wollten.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen war ein direkter Kontakt zwischen dem Großmeister Dr. Lothar Gellert sowie der Hohen Ehrendame Brigitte Gellert und den Jungen und Mädchen nicht möglich. Aber durch diese Einschränkung ließ sich der Orden, der sich als eingetragener Verein der Gemeinnützigkeit verschrieben und in Lengerich schon verschiedene Institutionen unterstützt hat, nicht von seinem Vorhaben abbringen. „Gerade in diesem Jahr ist es uns ein besonderes Anliegen, Gutes zu tun und ein bisschen Freude zu bereiten. Und in diese Jahreszeit passt es nun mal, die Kinder zu bedenken und zu beschenken“, erklärt der Großmeister.

Nachdem die Leiterin der „Kindergruppe Lengerich“, Kim Genkel, den Karton mit den Süßigkeiten in Empfang genommen hatte, zogen Lothar und Brigitte Gellert - wie der „echte“ Nikolaus - weiter und besuchten den Kindergarten Hohne, wo sie den dortigen Erzieherinnen Sabine Müller und Melanie Schade weitere 56 Nikoläuse übergaben. Auch dort hätten sie die Kinder gerne persönlich über den Ursprung des Nikolaustages und den heiligen Nikolaus von Myra informiert. Diese Aufgabe haben die Betreuerinnen übernommen.

Heute setzt der Großmeister des Deutschen Ritter-Ordens St. Peter und Paul seine Tour fort und besucht mit weiteren Schokoladen-Nikoläusen im Gepäck noch die Kindertagesstätte St. Margareta.

Um im nächsten Winter in das Nikolaus-Projekt des Ritterordens einbezogen zu werden, können sich die Kindergärten in Lengerich bis zum 1. November 2021 bewerben (E-Mail DRSPP@gmx.org). Welcher Kindergarten besucht wird, entscheidet das Los.