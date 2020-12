Das Diakonische Werk Tecklenburg hat Marion Kuhlmann , Mitarbeiterin in der Diakoniestation Lengerich, mit dem Goldenen Kronenkreuz als besonderes Dankeszeichen für über 25 Jahre Engagement im Diakonischen Werk geehrt.

Diese Auszeichnung ist laut Pressemitteilung eine besondere Wertschätzung und Dank für die Treue und den Einsatz im Dienst am Nächsten. Es wird verliehen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mindestens 25 Jahre ehren- oder hauptamtlich in Kirche und Diakonie arbeiten.

„Das Kronenkreuz ist kein Orden und keine Auszeichnung, sondern tief empfundener Ausdruck des Dankes und der Wertschätzung für Ihre Arbeit am Nächsten.“ Das sagt Stefan Zimmermann, geschäftsführender Vorstand des Diakonischen Werks, Stefan Zimmermann, bei einem Gespräch im kleinen Kreis. Marion Kuhlmann werde nicht nur von ihren Kolleginnen und Kollegen, sondern auch von den Patienten für ihre herzliche Art und ihr Engagement geschätzt. Als Lehrerin für Krankenpflegeberufe hat sie zudem vielen jungen Menschen den Einstieg in das Arbeitsfeld Pflege geebnet.

Neben ihrer hauptberuflichen Arbeit in der ambulanten Pflege ist Marion Kuhlmann in der evangelischen Kirchengemeinde Lengerich mit Schwerpunkt in Wechte aktiv. Seit vielen Jahren verbindet sie dort die diakonische Arbeit mit ihrem kirchlichen Engagement, unter anderem als Presbyterin. Seit einiger Zeit gestaltet sie die Gottesdienste in der Bodelschwingh-Kirche mit.

Als Mitarbeiterin der Diakoniestation will sie weiter mit unermüdlichem Einsatz Menschen, die sich in der Pflege oder in der Kirchengemeinde hilfesuchend an sie wenden, begleiten.

Das Diakonische Werk im Evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg besteht seit 1967. Es bietet Hilfe, Unterstützung und Begleitung für Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen und verfügt über eine große Bandbreite an Angeboten – ob Pflege- oder Beratungsdienste, Migrations- oder Betreuungsdienste, Offener Ganztag oder Hausnotruf.