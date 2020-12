Nachhaltigkeit ist Schwerpunkt

Mit dem Semestertitel „Bildung zur nachhaltigen Entwicklung“ wird erläutert, welchen Fokus die Volkshochschule Lengerich für das Frühjahr 2021 in den Blick nimmt. Ob in Vorträgen, Exkursionen oder DIY- Angeboten (Do ist yourself) soll die Anregung zu mehr Nachhaltigkeit geweckt werden.

Trotz Teillockdown, kleineren Kursus-Größen und noch viele unsichere Aussagen von Museen, Veranstaltern und Entscheidern zum Thema Covid-Schutzverordnung ist nun ein Programmangebot entstanden, „das viele unserer Weiterbildungsinteressierten schon herbeisehnen“, erläutert VHS-Leiterin Angelika Weide .

Es habe großen Zuspruch und viele Erkundungsanrufe gegeben, die optimistisch gemacht hätten, eine Planung vorzunehmen. „Natürlich sind die Startzeit und Wahrscheinlichkeiten einer Umsetzung der Angebote noch etwas wackelig“, ergänzt der Pädagoge Jendrik Peters .

Das Resümee vieler Teilnehmenden aus dem vergangenen Semester sei so zugewandt gewesen, dass man sich veranlasst sah, trotz Teilnehmerbeschränkung, Warnhinweisen im Haus, Bodenmarkierungen und Leitsystemen ein Angebot zu offerieren. Dieses spielte sich dabei häufig(er) im digitalen Raum ab. Sowohl im Gesundheits- als auch im Sprachen- und Medienbereich sind Kursusleitende online gegangen und haben über die vhs.cloud und andere Webkonferenzsysteme Angebote gemacht. Durch die mediendidaktische und technische Begleitung von Jendrik Peters können aktuell zum Beispiel im Sprachenbereich Italienisch- und Französischkurse online stattfinden. „Die Teilnehmer können sich quasi vom Sofa aus zuschalten“, so Peters. Auch Yoga und Faszientraining haben den Weg in den Online-Raum gefunden und erfreuen sich großer Beliebtheit. Vereinzelt hätten auch Webinare zu Themen wie Künstlicher Intelligenz, Social Media oder Umwelt stattgefunden, erläutert der Pädagoge. In diesem Prozess hätten die Leitungen neue Kompetenzen entwickelt und Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien entwickelt. Die erworbenen digitalen Kompetenzen werden vermutlich auch im nächsten Semester gefragt sein. Es könne gut sein, dass Online erneut eine sehr wichtige Alternative sein wird.

Bis zum Anmeldestart am 16. Dezember weist die VHS auf den digitalen Adventskalender hin, der aktuell in Kooperation mit der Volkshochschule Dülmen-Haltern-Havixbeck, sowie dem Volkshochschulkreis Lüdinghausen ausgerollt wird. „Jeden Tag wird ein neues Video auf unserem Youtube-Kanal,sowie der Homepage veröffentlicht und gibt einen Einblick in die verschiedenen Kurse“, laden Angelika Weide und Jendrik Peters zum Mitmachen ein.