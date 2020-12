Lengerich, Westerkappeln, Horstmar und Rheine – diese vier Kommunen aus dem Kreis Steinfurt haben demnächst eine besondere Gemeinsamkeit: Sie haben ein Wasserstoff betriebenes Fahrzeug bestellt, und zwar einen Hyundai Nexo. „Die Stadtentwässerung Lengerich (SEL) beteiligt sich damit aktiv an dem Projekt Modellkommune Wasserstoff-Mobilität NRW“, sagte Frank Lammert . Der Wagen soll am Verwaltungsstandort der Stadtentwässerung stationiert sein. „Das ist eine zukunftsorientierte Entscheidung“, ergänzte der Erste Beigeordnete. Der Auftrag habe erteilt werden müssen, um die Förderprogramme von Bund und Land für diese Technologie des Landes nutzen zu können. Inzwischen gebe es dafür einen positiven Bescheid. Rund 25 000 Euro der Kosten trage der Bund, das Land fördere den Kauf mit 60 Prozent der Restsumme. Die SEL müsse einen Eigenanteil von 20 000 Euro tragen, Das Fahrzeug soll nach den Worten Lammerts im Frühjahr 2021 ausgeliefert werden.

Im Wirtschaftsplan sind weitere Investitionen für die Stadtentwässerung vorgesehen. „Wir haben die Notwendigkeit der Neu- oder Ersatzbeschaffungen dargelegt, es sind aber noch keine Aufträge vergeben worden“, erläuterte Lammert.

Voraussichtlich vier E-Lastenfahrräder soll es künftig geben. Eines soll für rund 6000 Euro für Inspektionen im Umfeld der Kläranlageangeschafft werden, die übrigen drei könnten geliehen werden. „Wir prüfen, ob es aus einem Förderprogramm dafür Unterstützung geben kann“. Wenn das gelinge, solle auch über die Standorte der drei Lastenräder entschieden werden – im Sinne des Klimaschutzes.

Zudem ist der Kauf eines Werkstattwagens in der Planung. „Das aktuelle Fahrzeug ist inzwischen 16 Jahre alt und seit 2015 abgeschrieben“, beschrieb Lammert die Ausgangssituation. „Das ist schon aus wirtschaftlichen Gründen eine sinnvolle Anschaffung.“ Immerhin müssten gut 35 Pumpwerke und weitere Regenrückhaltebecken regelmäßig gewartet werden.

Im laufenden Betrieb müssten Rücklaufschlammpumpen gewechselt werden.

„Wir müssen sehen, wie das am besten funktionieren kann, weil wir die Kläranlage ja nicht einfach ein paar Tage oder so abschalten können.“ Da zwei Linien im Einsatz seien, müssten die Arbeiten in trockeneren Zeiten ausgeführt werden können. „Da haben wir unsere Erfahrungen“.