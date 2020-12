Macht es Sinn, in Zeiten der Corona-Pandemie eine Sozialraumanalyse in Auftrag zu geben mit dem Ziel, Aufenthaltsräume von Kindern und Jugendlichen in der Stadt zu identifizieren? Mit einem entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion hat sich jetzt der Haupt- und Finanzausschuss befasst – und die Entscheidung in den Stadtrat verschoben.

Die Bedenken der SPD-Fraktion fasst Björn Schilling zusammen. Mit Blick auf Covid-19 wisse niemand, wie die Situation im Sommer 2021 sei. Hinzu komme der Neubau der Gesamtschule, der für eine Verschiebung der Aufenthaltsräume sorgen werde. Seine Befürchtung: „Eine Analyse, die 2021 gemacht wird, passt ein Jahr später schon nicht mehr.“

Für Bärbel Brengelmann-Teepe ein „Totschlagargument“. Das Mitglied der Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen verweist auf die Erläuterungen durch das Kreisjugendamt im Sozialausschuss. Die Corona-Pandemie sei dort explizit angesprochen worden, ebenso die Tatsache, dass sich Orte immer wieder ändern würden.

Was die Zweifel bei Björn Schilling nicht ausräumt. So etwas wie Corona habe es noch nie gegeben, „eine Gesamtschule haben wir auch noch nie gebaut“. Unterstützung erhält er von seinem Fraktionskollegen Andreas Pätzholz. Corona sei nicht zu berechnen, argumentiert er und weist darauf hin, dass die Arbeit in den Sportvereinen derzeit brach liege.

„Corona und Gesamtschule werden in der Analyse berücksichtigt“, erinnert Klaus Reiher ( CDU ) an eine Aussage des Kreisjugendamts im Sozialausschuss. Zudem gehe es beim Beschluss nur um die Ausschreibung des Projekts. „Wann das dann startet, ist offen.“

Unbeantwortet bleibt im Ausschuss die Frage von Andreas Pätzholz, ob mit der Antragstellung eine zeitliche Frist verbunden ist, innerhalb derer die Fördermittel verwendet werden müssen. Was sein Fraktionsvorsitzender Andreas Kuhn zum Antrag veranlasst, den Tagesordnungspunkt ohne Entscheidung in den Rat zu schieben. „Bis dahin kann die Verwaltung prüfen, ob eine Antragstellung an eine Zeitgrenze für die Verwendung der Fördergelder gekoppelt ist.“

Der Prozess der Sozialraumanalyse – Wo halten sich Kinder/Jugendliche in Lengerich auf? Warum halten sie sich an diesen Orten auf? Wie werden sie dort wahrgenommen? – werde ein Jahr in Anspruch nehmen, erinnert Bürgermeister Wilhelm Möhrke an eine weitere Aussage des Kreisjugendamts. Werde der Förderantrag Anfang 2021 gestellt, gehe es vielleicht im Sommer los. Die Erstellung der Sozialraumanalyse werde dann voraussichtlich zwölf Monate dauern.