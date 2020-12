Wieso es nicht so schlimm ist, wenn die Weihnachtsfeier im Corona-Jahr ausfällt, und worauf es bei einer guten Firmenkultur ankommt, erläutert Uwe Kanning, Professor im Bereich Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück, im Interview mit Jana Derksen.

Herr Kanning, auf Weihnachtsfeiern oder beim Feierabendbier lernt man Kollegen oder den Chef von der privaten Seite kennen. Wegen Corona fällt in diesem Jahr aber vieles aus. Was bedeutet das für die Firmenkultur?

Uwe Kanning: Die einzelne Weihnachtsfeier macht nicht so viel aus, aber wegen Corona hat man weniger persönlichen Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen. Durch die Abstandsregeln und Homeoffice fallen kleine Plaudereien an der Kaffeemaschine, in der Cafeteria oder beim Feierabendbier oft weg. Damit wird das berufliche Leben sehr stark auf das reduziert, was natürlich aus Arbeitgebersicht der Kern ist. Also ich muss meine Leistung bringen und meine Arbeitsaufträge abarbeiten. Das Zwischenmenschliche kommt dann aber zu kurz. Das erleben die meisten als unangenehm, weil einfach etwas fehlt.

Was fehlt dann?