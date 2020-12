Ein Licht als Zeichen der Verbundenheit

Die Bethanien Sternenkinder Beratungsstelle Münster/Osnabrück in Lengerich weist darauf hin, dass am Sonntag, 13. Dezember, weltweit Kerzen für verstorbene Kinder entzündet werden. Es ist der Tag des WWCL (World Wide Candle Lighting Day), an dem es nicht nur um kleine Kinder geht. Auch wer einen erwachsenen Sohn oder eine Tochter durch Krankheit, Unfall oder Suizid verloren hat, ist zu diesem Ritual eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit 1996 gibt es diesen Gedenktag für verstorbene Kinder, der sich in vielen Ländern etabliert hat. Die Idee geht auf eine Vereinigung verwaister Eltern und ihrer Angehörigen in den USA, den Compassionate Friends, zurück. Diese Initiative ist eine Selbsthilfevereinigung für Familien, die ein Kind verloren haben. Sie wurde vor über 40 Jahren in England gegründet, als ein Kaplan per Zufall bemerkte, dass sich die trauernden Eltern gegenseitig viel besser helfen konnten, als er es als Seelsorger vermochte.

Der WWCL soll allen Familien, die ein Kind verloren haben, die Möglichkeit des gemeinsamen Gedenkens geben. Deshalb wird am zweiten Sonntag im Dezember um 19 Uhr für eine Stunde eine brennende Kerze ins Fenster gestellt, die symbolisieren soll, dass auch das verstorbene Kind weiter in den Herzen der Menschen leuchtet. Durch die Verschiebung in den Zeitzonen ergibt sich bildlich eine Lichterwelle, die in 24 Stunden einmal um die ganze Erde wandert. „That their light may always shine“ (Lasst ihr Licht auf immer scheinen) ist der Gedanke hinter dieser Idee.

Das Team der Beratungsstelle wünscht sich, dass Angehörige, Freunde oder auch Nachbarn betroffene Eltern in der Weise unterstützen, dass sie ebenfalls am 13. Dezember um 19 Uhr eine leuchtende Kerze in ein Fenster stellen. Viele Menschen wissen oft nicht, wie sie die Eltern unterstützen können – das weltweite Kerzenleuchten wäre eine Möglichkeit und ein Zeichen, um der gestorbenen Kinder dieser Welt zu gedenken und damit zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind, heißt es in der Mitteilung. Den betroffenen Eltern tue dieses Symbol gut und sie spürten Verbundenheit.

Diakonische Arbeit mit Menschen Die Bethanien Sternenkinder Beratungsstelle Münster/Osnabrück ist eine Einrichtung der Bethanien Diakonissen-Stiftung. Diese ist eine nach eigenen Angaben steuerbegünstigte Stiftung, die in verschiedenen diakonischen Arbeitsfeldern tätig ist. Sie entstand aus den beiden evangelisch-methodistischen Diakoniewerken Bethanien und Bethesda und setzt die Arbeit und Tradition dieser fort. ...

Eine Familie, die im vergangenen Jahr an einer WWCL-Veranstaltung teilgenommen hat, berichtete, dass bei ihrer Rückkehr in jedem Haus in ihrer Straße eine Kerze brannte. Ein schönes Zeichen des Mitgefühls. Jede Kerze brennt in Erinnerung an ein Kind, das Spuren hinterlassen hat, so die Beratungsstelle.