Tecklenburger Land -

Von Michael Baar

Die skeptischen Blicke weichen meist schnell einem Lächeln. Mit der Aktion Weihnachtstüten für Trucker hat die katholische Pfarrei Seliger Niels Stensen Fernfahrer auf den Parkplätzen an den Autobahnraststätten Tecklenburger Land Ost und West sowie am Espenhof in Ladbergen überrascht.