Zu einem „weihnachtlichen Erlebnispfad“ laden CVJM Lengerich und Evangelische Jugend im Kirchenkreis Tecklenburg vom 19. bis 27. Dezember ein. Beginnend auf dem Wanderparkplatz Dyckerhoff führt die etwa 3,5 Kilometer lange Tour durch den Teuto und endet an der Hohner Kirche. Dort besteht nur am Samstag, 19. Dezember, die Möglichkeit, das Friedenslicht aus Bethlehem mit einer entsprechenden Kerze oder einem Windlicht mit nach Hause zu nehmen.

„Wir haben bei der Konzeption des Erlebnispfads bereits die Vorgaben eines Lockdowns berücksichtigt“, verweist Viola Langenberger darauf, dass nach derzeitigem Stand der Erlebnispfad realisiert wird. Einzig Ausgangsbeschränkungen (bei einer Inzidenzzahl von über 200) könnten einen Strich durch die Rechnung machen. Am Montagmorgen meldete die Bezirksregierung für den Kreis Steinfurt eine Inzidenzzahl von 86,6.

Die Corona-Pandemie erfordert allerdings für den Eröffnungstag am 19. Dezember eine Anmeldung. Diese kann nur für maximal fünf Personen aus zwei Haushalten vorgenommen werden, Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Eine Maskenpflicht und das Abstandsgebot gelten an Start- und Zielpunkten sowie an allen betreuten Stationen. Darauf weist die Jugendreferentin ausdrücklich hin.

An den weiteren Tagen (20. bis 27. Dezember) kann der Erlebnispfad auch ohne Anmeldung besucht werden unter Beachtung der Corona-Regeln. Allerdings gibt es dann nur ein eingeschränktes Angebot an wenigen Wegepunkten.

Ein wichtiges Anliegen ist CVJM und Evangelischer Jugend die Weitergabe des Friedenslichts. Das wird jährlich im Advent in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und von Pfadfindern aus aller Welt verteilt an „alle Menschen guten Willens“. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“.

„Unsere Aktion soll einladen, offen auf andere zuzugehen und bereit zu sein, Kompromisse einzugehen“, sagt Viola Langenberger im Gespräch mit den WN. Die Teilnahme am „weihnachtlichen Erlebnispfad“ ist kostenlos. Die Organisatoren würden sich über einen kleinen Beitrag zur Deckung der Ausgaben freuen. Ein eventueller Überschuss wird an die Aktion „Brot für die Welt“ gespendet.

Anmeldungen für die Eröffnungsveranstaltung am 19. Dezember, ab 14 Uhr sind erforderlich unter 01 57/31 84 92 97 (montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr).