Testlauf für erneuten Lockdown

Wenige Tage vor dem erneuten Lockdown wurde an der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg erprobt, was passiert, wenn alle Schülerinnen und Schüler auf einmal nicht mehr Präsenzunterricht erhalten, sondern alles im Distanzunterricht erledigt werden soll. Das Kollegium war nach Angaben der Schule zuvor durch mehrere interne Fortbildungen auf das digitale Arbeiten vorbereitet worden.

„Der Tag sollte uns zeigen, welche pädagogischen Konzepte wir fahren können und wie unsere Technik aufgestellt ist. Auch das Finden von Problemen war uns wichtig, damit wir nicht unvorbereitet kalt erwischt werden“, erläutert Christian Althoff , Medienkoordinator der Schule.

Die Idee des Lockdown-Tages entstand aus der Schüler-, Lehrer-, und Elternschaft. Um den Tag vorzubereiten, gab sich die Schule etwa zwei Wochen Zeit, in der mit den Schülerinnen und Schülern intensiv gearbeitet wurde. Am Ende stand ein leicht veränderter Stundenplan, der genug Pausen und Erholung für die Schüler bietet, aber auch dem Kollegium die Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren und seine digitalen Fähigkeiten zu präsentieren.

Obwohl die Schule mit zwei Standorten in Lengerich und Tecklenburg einiges zu organisieren hatte, verlief der Probetag erfolgreich. Damit die Ergebnisse auch im Nachhinein verwertbar bleiben, bot die Schule dem Kollegium, der Elternschaft und der Schülerschaft eine Woche lang die Möglichkeit, ihre Meinung in einer Umfrage kundzutun.

„Es war uns wichtig, dass alle die Zeit und die Möglichkeit hatten, den Tag und deren Inhalte auf sich wirken zu lassen und nicht einfach ‚mal kurz‘ eine Meinung abzugeben“, sagt Christian Althoff. „Wir wollten unsere Ergebnisse erst vorstellen, wenn sich ein klares Bild ergeben hat.“

Die Ergebnisse des Lockdown-Tages waren positiv. Das zeigten die Umfragen eindeutig. Schwierig war zu Beginn der Anfang des Tages, weil der Server am Standort Lengerich dem großen Andrang kurzzeitig nicht gewachsen war. Das legte sich dann aber recht zügig. In Tecklenburg war dies kein Problem. Auch der technische Support und Problemlösungen bei den Aufgaben wurden positiv bewertet.

Die Stadt Lengerich und deren Verantwortliche reagierten nach Angaben der Schule bereits darauf, an den technischen Hindernissen zu arbeiten. Insbesondere im Hinblick darauf, dass die Schule sich gerade erst im Aufbau befindet und die Schülerzahl in den nächsten Jahren sich fast noch verdoppeln wird.

In diesem Zusammenhang betont Dr. Werner Peters ausdrücklich: „Wir sind froh den Lockdown-Tag gemacht zu haben und gezeigt zu haben, dass unsere Schule in der Lage ist, digital zu arbeiten, wenn es darauf ankommt. Mit dem Feedback des Tages und den aufgetretenen Problemen können und werden wir weiter an unseren pädagogischen Konzepten arbeiten und müssen uns in der Zukunft nicht verstecken. Das liegt vor allem an der tollen Arbeit des Kollegiums und seinem Willen, selbstständig neue Ideen zu entwickeln und sich fortzubilden“.

Die Schule arbeitet nach eigenen Angaben seit ihrem Aufbau stetig am Medienkonzept und ist schon über die Stadtgrenzen hinaus für ihre Fortbildungs- und Medienscout-Arbeit bekannt. Immer wieder würden sich auch Schulen von außerhalb melden, um Feedback und Unterstützung bei ihrem eigenen Aufbau zu erhalten.

„Nur durch Kooperation mit anderen ist ein sinnvolles und nachhaltiges digitales Arbeiten möglich. Es braucht keine Leuchtturm-Schulen, sondern vielmehr die Befähigung aller Schulen, in die digitale Zukunft zu investieren“, meint Werner Peters.