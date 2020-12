Alexander Löw wird neuer Fachbereichsleiter Personal im Verband der Evangelischen Kirchenkreise Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken und Tecklenburg. Der Verbandsvorstand wählte den 36-Jährigen in seiner Novembersitzung in das Führungsteam des gemeinsamen Kreiskirchenamtes in Münster. Der designierte Fachbereichsleiter tritt seine Stelle laut Pressemitteilung am 1. Februar 2021 an.

„Mit Alexander Löw konnten wir eine engagierte Leitungskraft aus den eigenen Reihen gewinnen“, freut sich der Verbandsvorstandsvorsitzende Superintendent André Ost. Als Fachbereichsleiter ist Löw für Personalangelegenheiten der drei Kirchenkreise zuständig.

Der gelernte Verwaltungsfachwirt war von Januar bis März 2018 als Verwaltungsfachangestellter in der Liegenschaftsabteilung des Kreiskirchenamtes in Lengerich tätig. Im April 2018 wechselte Alexander Löw in die Abteilung der Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis Tecklenburg. Im Januar 2020 wurde der Vater eines zweijährigen Sohnes zum Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung des Verbands gewählt. Vor dem Hintergrund seiner neuen Leitungsfunktion ist der Ibbenbürener jetzt von diesem Amt zurückgetreten, teilt der Kirchenkreis-Verband mit.