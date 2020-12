Lengerich -

Von Michael Baar

Mit dem überarbeiteten Entwurf für den Umbau der Ditib-Moschee an der Münsterstraße 31/33 hat sich der Planungsausschuss in einer Sondersitzung beschäftigt. In einer Unterbrechung kamen Anlieger und Vertreter der islamischen Gemeinde zu Wort.