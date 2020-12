Ob zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad: alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Stadtfeldmark sammelten mit viel Begeisterung in den vergangenen Wochen 1675 „ Grüne Meilen“ für den Klimaschutz. Begleitend zu Klimaaktionswochen im Unterricht erhielten die 189 Kinder Sammelheftchen, in die sie pro klimafreundlich zurückgelegtem Weg zur Schule oder in der Freizeit fleißig bunte „Meilensticker“ einklebten, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Ihre Wünsche und Ideen für den Klimaschutz hielten die Kinder darüber hinaus auf über 40 selbst gebastelten, bunten Fußabdrücken fest. Zum Abschluss der Aktion schicken die teilnehmenden Schulen alle Meilen, versehen mit ihren Wünschen und Ideen, an das Klimabündnis. Dieses will die Briefe auf der 26. UN-Klimakonferenz im Herbst 2021 in Glasgow an die dort versammelten Politikerinnen und Politiker aus aller Welt weitergeben. Der Einsatz Zehntausender Kinder Europas dokumentiert nach Angaben der Grundschule die Bedeutung des Klimaschutzes.

So zeigen die Kleinen den Großen, dass sie handeln statt zu verhandeln: sie setzen Klimaschutz praktisch und konkret in ihrer Lebenswelt um. Die vom Klimabündnis ins Leben gerufene „Grüne Meilen“-Kampagne wird von dem BNE-Zentrum (Bildung für nachhaltige Entwicklung) des Kreises Steinfurt und der Stadt Lengerich koordiniert und mit lokalen Projekten in Beziehung gesetzt. So ist die Grundschule Stadtfeldmark mit ihren Energie-Detektiven beim städtischen Energiesparprojekt „Sei ein Fuchs, spar` Lux“ aktiv, bei dem im Schulalltag auf Klimaschutz und Energieeinsparung gesetzt wird und umweltfreundliche schulische Mobilität zunehmend an Bedeutung gewinnt.