Schwieriges Jahr gut gemeistert

Während sich vermutlich viele ein Weihnachtsfest unter Palmen, mit der Sonne im Gesicht und dem Meeresrauschen im Ohr, momentan sehr gut vorstellen könnten, fällt es dem Lengericher Frank Lieneke bis heute noch schwer, sich daran zu gewöhnen. Zu bunt, zu kitschig und irgendwie auch zu warm – doch in diesem Jahr war ja ohnehin alles ein wenig anders als sonst, heißt es in einem Bericht.

In dem kleinen Fischerort Marawila an der Westküste der Insel Sri Lanka im Indischen Ozean befindet sich das Kinderheim „Angels Home for Children“. Der Lengericher hat es nach dem Tsunami am zweiten Weihnachtstag 2004 gegründet. In der Vergangenheit berichteten die WN immer wieder über diese Einrichtung für vernachlässigte und verstoßene Mädchen, die von dem mittlerweile 56-jährigen Allrounder und seiner Partnerin Julia Fischer aus Thüringen aufgebaut wurde und bis heute geleitet wird.

Seit der Gründung des Projekts vor 16 Jahren hat sich räumlich viel verändert und anstelle der zwei Mädchen, die anfangs betreut wurden, leben heute insgesamt 60 große und kleine Schwestern zusammen unter einem Dach, welches für sie ein neues Zuhause geworden ist. Dort können sie spielen, herumalbern, Freundschaften schließen, lernen, lachen und viele von ihnen können zum ersten Mal in ihrem kurzen Leben richtig Kind sein.

Die Mädchen kommen aus unterschiedlichen Gründen ins „Angels Home“. Fast alle wurden vor ihrer Aufnahme in irgendeiner Form mit Armut, Vernachlässigung, häuslicher Gewalt oder asozialen Familienverhältnissen konfrontiert. Manche Mädchen sind auch Opfer von sexueller Belästigung geworden oder haben durch einen Unfall einen oder beide Elternteile verloren. Wieder andere haben ihre leiblichen Eltern nie kennengelernt und bekommen in der Einrichtung keine Anrufe oder Besuche von Angehörigen.

So unterschiedlich die Schicksale auch sind, alle Mädchen haben eine Berechtigung, von Frank Lieneke und seinem Team aus einheimischen Angestellten, externen Lehrern und Beratern sowie regelmäßigen Freiwilligen aus dem deutschen Ausland betreut zu werden, heißt es in dem jüngsten Brief an die Redaktion.

Die freiwilligen Helfer verließen Ende März das Land

In diesem Jahr war auch das Leben im Kinderheim grundsätzlich anders als sonst. Auch in dem kleinen Inselstaat waren und sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie stark zu spüren. Sri Lankas Regierung handelte sehr schnell und vor allem streng, als etwa im Februar/März die ersten Fälle registriert wurden, schreibt Julia Fischer. Landesweit wurden alle Schulen geschlossen und kurz darauf folgten Ausgangssperren, Lebensmittelknappheit und die Schließung des internationalen Flughafens Colombo. Alle Touristen verließen unverzüglich die Insel und schließlich wurden auch die übrigen Freiwilligen im „Angels Home“ freundlich vom Auswärtigen Amt auf die letzten möglichen Flüge hingewiesen.

Trotz der zunehmenden Angst unter den Einheimischen und der Ungewissheit für die Zukunft, kam es für Frank Lieneke und Julia Fischer nie in Frage, ihre Kinder und Angestellten im Stich zu lassen. Zu viel Verantwortung, Zeit und Liebe haben die Beiden nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren investiert – „da gibt man bei einer kleinen Krise nicht gleich auf!“

Die ersten Monate verliefen relativ glimpflich und die kleine Republik im Indischen Ozean wurde sogar im weltweiten Ländervergleich dafür gelobt, wie gut sie die Pandemie im Griff hat. Deshalb wagte man sich im August, die Schulen wieder zu öffnen und den regelmäßigen Unterricht klassenweise wieder aufzustocken. Das öffentliche Leben normalisierte sich langsam und abgesehen von Gesichtsmasken und Desinfektionsmitteln, die überall zugegen waren, hatte man Corona schon fast wieder vergessen. Doch dann der Schreck: Bei einer routinemäßigen Stichprobe in einer der größten Fabriken Sri Lankas wurden hunderte Menschen positiv getestet.

Die Infektionen hatten unentdeckt weit um sich gegriffen und plötzlich waren alle Landesteile betroffen. Erneut wurden vereinzelte Gebiete und auch die Hauptstadt Colombo zeitweilig isoliert und der normale Schulbetrieb wieder ausgesetzt. Bis Mitte Dezember gab es knapp 36 000 bestätigte Fälle und 160 Todesopfer auf der Insel.

Trotz allem ging das Leben im „Angels Home“ weiter – wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 war keines der Mädchen zu Besuch bei der eigenen Familie, so wie es für manche beispielsweise während der Schulferien und mit Genehmigung der Behörden üblich ist, sofern die Lebensumstände einigermaßen in Ordnung sind.

Außerdem haben Frank Lieneke und Julia Fischer die Auflage bekommen, die Kinder so wenig wie möglich am öffentlichen Leben teilnehmen zu lassen und Ausflüge möglichst zu vermeiden. Während der monatelangen Schulschließung hatte das einheimische Personal versucht, den Unterricht einigermaßen zu ersetzen. Außerdem hat sich das Team kontinuierlich verschiedene Freizeitaktivitäten überlegt, um die Mädchen bei Laune zu halten. So gab es beispielsweise verschiedene Sport-Turniere, eine große Schnitzeljagd, Tanzwettbewerbe, Kosmetik-Workshops, eine Pyjama-Party auf dem Dach des Kinderheims, einen Kunstwettbewerb, Wasserschlachten, regelmäßigen Schwimmunterricht und sogar eine Party.

Wer trotzdem zwischendurch noch Langeweile hatte, konnte Frank Lieneke – dem „Thaththa“ (singhalesisch für Papa), wie die Mädchen ihn liebevoll nennen – bei der täglichen Arbeit im Garten helfen. Dort wurden verschiedene Beete für Obst und Gemüse angelegt, später auch unzählige Blumenkübel bepflanzt und eine Aufzuchtstation eingerichtet. Die Ernte kann sich schon sehen lassen und aktuell wird im hinteren Teil des Grundstücks ein großes Gewächshaus für den künftigen Anbau errichtet. Auch viele andere Renovierungs- und Baumaßnahmen wurden in diesem Jahr realisiert und das Projekt blickt trotz Corona auf eine sehr positive Entwicklung zurück.

Finanzierung nur durch Spendengelder Wer sich für die Arbeit des deutschen Vereins Dry Lands Project e.V. in Sri Lanka interessiert oder das Team unterstützen möchte, ist eingeladen, auf der Webseite www.dry-lands.org vorbeizuschauen. Das Projekt finanziert sich nach eigenen Angaben ausschließlich durch Spendengelder und freut sich über neu gewonnene Patenschaften. Außerdem kann man die Mädchen mit einem freiwilligen Einsatz vor Ort unterstützen, sobald Corona eine problemlose Einreise wieder zulässt. ...

Der gebürtige Lengericher ist sehr stolz auf sein kleines Paradies für Kinder und hofft darauf, in den nächsten Tagen ein wenig zur Ruhe zu kommen. Die vergangenen Monate waren anstrengend und kräftezehrend. Über Weihnachten will man sich im „Angels Home“ ein Festtagsessen gönnen, Weihnachtslieder singen und einen eigenen kleinen Gottesdienst abhalten, da die Kirchen voraussichtlich keine Messen veranstalten werden. Außerdem gibt es in der Heiligen Nacht für jedes Mädchen ein kleines Geschenk und um Mitternacht wird traditionell das Jesus-Kind in eine eigens dafür gebastelte Krippe gelegt.