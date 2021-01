Nachhaltig im doppelten Sinne gestaltete sich das Lernen bei den Schülern, die in der „Extra-Klasse“ in Lengerich sind ( WN berichteten), beim jüngsten Projekt. Sie lernten den Umgang mit Holz. Schülerin Celina Bispinghoff verfasste über diesen Projekttag einen Bericht.

Vor Kurzem beschäftigten sich vormals schuldistanzierte Siebt- und Achtklässler aus der „Extra.Klasse“ in einem Technikprojekt auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Werkstoff Holz. Ausprobiert wurden die Techniken in der Werkstatt der evangelischen Jugendbildungsstätte Tecklenburg.

Die Jugendlichen pausten beispielsweise mit Bleistift und Papier die Struktur von Baumrinde ab und fertigten in der Werkstatt aus einer Holzscheibe einen Kerzenständer. Dafür nutzten sie verschiedene Werkzeuge, wie einen Bohrer oder eine Feile, während Referentin Lara Sielaff die Schüler anleitete und ihnen erklärte, was sie tun müssen.

Die Arbeit mit Werkstoffen aus der Natur stellt einen Gegenpol zu den Digital-Angeboten der Jugendbildungsstätte dar. Außerdem ist das ein wichtiger Baustein des Werkstattkonzeptes von Marilena Bekierz, die seit einem Jahr Bildungsreferentin an der Jugendbildungsstätte ist. „Es ist toll zu sehen, wie die Jugendlichen sich unter Anleitung ausprobieren dürfen und selbst etwas erschaffen“, sagte die Bildungsreferentin am Ende des Tages. Sie und Lara Sielaff waren begeistert von dem Projekttag und freuten sich, dass die Schülergruppe so motiviert war. Alle Teilnehmer nahmen ein selbstgestaltetes Werkstück mit nach Hause.