„Wir dürfen zwar keine Präsenzveranstaltungen durchführen, haben aber nicht grundsätzlich geschlossen“, blickt Jendrik Peters , pädagogischer Mitarbeiter der Volkshochschule (VHS) Lengerich, auf die Online-Angebote, die in den nächsten Wochen geplant sind. Bereits im vergangenen Jahr habe die Bildungseinrichtung mit Blick auf fehlende Präsenzkurse Angebote im Online-Raum gemacht. Sei die Nachfrage anfangs noch sehr hoch gewesen, habe diese im Verlauf des Herbstes nachgelassen. „Die Leute waren vermutlich ein Stück weit online-müde“, so Jendrik Peters. Mit dem Start in das neue Jahr weitet die VHS die Online-Angebote aus und bietet in den kommenden Wochen Webinare und Online-Kurse zu diversen Themen.

Am 3. Februar berichtet Martin Schlorke , Journalist aus Berlin, über seine Arbeit auf diversen Querdenker-Demonstrationen und gibt einen Einblick in journalistische Arbeit bei Demos. Lukas Linderkamp und Carolin Mönnink erzählen am 28. Januar von ihrem Weg zur veganen Ernährung und geben Tipps für erste Schritte hin zu einer Ernährung, die ohne Tierprodukte auskommt.

Für Sportfans ist das Webinar „Fit für den Superbowl“ am 2. Februar interessant. David Kell aus Mönchengladbach ist leidenschaftlicher Football-Fan und erläutert an diesem Abend die Regeln sowie interessante Fakten zu den beiden Teams, die am 7. Februar im Super-Bowl stehen. Wer selbst sportlich aktiv sein möchte, kann dies in diversen Yin-Yoga und Hatha-Yoga Kursen machen. „Zu beachten ist dabei jedoch, dass eine Haltungskontrolle virtuell nur schwer möglich ist“, so Peters, der an der VHS auch für den Bereich „Gesundheit“ zuständig ist. Die Erfahrungen des vergangenen Jahres würden aber für eine Fortführung dieser Kurse sprechen. Wer es lieber entspannt mag, kann am dreiwöchigen Online-Kursus „Self Care“ ab 15. Februar teilnehmen.

Neben diesen Angeboten ist der Bereich „Digitale Medien“ erneut stark vertreten. Digitale Tools, Medienpädagogik und Social Media sind nur ein paar der Themen, die in den nächsten Wochen in den Fokus rücken sollen. Dazu gehört auch der Vortrag „Erbrecht – Gestaltungsmöglichkeiten im Pflegefall“ am 25. Januar, der ebenfalls online stattfinden wird.

„Es freut uns sehr, dass so viele Kursusleiter Lust haben und sich Online-Angebote zutrauen“, so Jendrik Peters. In den vergangenen Monaten seien diese bei Bedarf intensiv mediendidaktisch geschult worden. Sie werden in diesem Bereich weiterhin begleitet.

Die Angebote werden entweder über die vhs.cloud oder Zoom übertragen. In jeder Veranstaltung haben die Teilnehmer Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich aktiv einzubringen. Zur Teilnahme sei oft nur ein Gerät mit Internetzugang (Computer, Laptop, Tablet) notwendig.

Informationen gibt es nach der Anmeldung, die ab sofort möglich ist (www.vhs-lengerich.de; 0 54 81/93 88-0, montags bis freitags 9 bis 12 Uhr; E-Mail info@vhs-lengerich.de).