Für die Kinder die Normalität bewahren

130 FFP2-Masken hat Bärbel Brengelmann-Teepe dabei, als sie am Mittwochnachmittag in den Kindergarten Weltenbummler in Hohne kommt. Der Besuch ist Teil einer großen Aktion. Das Landesministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat für alle Kitas in NRW solche Masken bereitgestellt. Allein der Paritätische Wohlfahrtsverband hat für seine Mitgliedsorganisationen 276 000 Stück erhalten. Als dessen Geschäftsführerin im Kreis ist Brengelmann-Teepe aktiv. Sie will den Termin aber auch nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, was während der Corona-Pandemie in Kindertageseinrichtungen geleistet wird.

Nach ihrer Ansicht ist das, beispielsweise im Vergleich zu Senioren- und Pflegeeinrichtungen, zu wenig im Fokus der Öffentlichkeit. Dabei sei der „Druck auf die Systeme“ auch in Kitas deutlich zu spüren, führe zu einer „Belastungssituation“.

Beim Weltenbummler-Team kommen die Worte der Geschäftsführerin offenkundig gut an. Leiterin Nadine Klie meint, dass Brengelmann-Teepe mit ihrer Einschätzung „auf jeden Fall“ recht hat. Die Pandemie sei „Neuland“, stelle somit eine „große Herausforderung“ dar und bringe die Mitarbeiterinnen in der ein oder anderen Situation auch schon einmal „an die Grenzen“. Allerdings, das betont Klie ebenfalls, könne man bislang auch von Glück reden, dass es weder in der Belegschaft noch unter den Kindern einen Infektionsfall gegeben habe.

Die Auswirkungen, die Corona hat, das wird im Gespräch mit den Erzieherinnen deutlich, sind vielfältig und treffen die Kinder ebenso wie Eltern und Weltenbummler-Angestellte. Seit März ist mit dem Normalbetrieb Schluss. In der Folge mussten, je nach Lage der Dinge, immer wieder neue Regeln und Vorgaben erfüllt werden. Allein dem nachzukommen und die Eltern darüber auf dem Laufenden zu halten, sei schon eine nicht immer ganz einfache Aufgabe. Mit manchen Müttern und Vätern werde per Whats­app Kontakt gehalten, mit anderen per Telefon oder auch Zettel. Briefe würden ebenfalls verschickt, um Informationen allen Adressaten zukommen zu lassen.

Momentan herrscht „eingeschränkter Pandemiebetrieb“, wie es offiziell vom Landesministerium heißt. Das bedeutet unter anderem, dass weiterhin an Eltern appelliert wird, ihre Kinder nach Möglichkeit selber zu betreuen. Die Kitas sind jedoch weiter geöffnet und eine Kontrolle, ob Eltern dem Appell der Landesregierung folgen oder nicht, existiert nicht.

In Hohne bei den Weltenbummlern werden derzeit um die 25 der insgesamt 53 Mädchen und Jungen von den Eltern zur Kita gebracht. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, bleiben Geschwister in einer Gruppe. So sei es momentan der Fall, dass ein einjähriges und ein sechsjähriges Kind gemeinsam mit anderen Mädchen und Jungen betreut werden. Das ist nur eine von vielen Maßnahmen, die zu beachten sind.

Welche Probleme das Befolgen der Corona-Regeln und -Vorsichtsmaßnahmen mit sich bringen kann, machen die Erzieherinnen am Beispiel Masken deutlich. Seit März werden sie durchgehend von der Belegschaft getragen. Zeitweise sei man dazu zwar nicht gezwungen gewesen, habe sich bei der Abwägung von Vorteilen und Risiken aber dazu entschlossen, es auch während dieser Phase im Sommer beizubehalten. Die Kinder würden das Sprechen indes nicht zuletzt dadurch lernen, dass sie sich die Mundmotorik Erwachsener anschauen – mit Maske eine Unmöglichkeit. Eine weitere Folge, die Erwachsene vielleicht mit einem Lächeln abtun, bei Kindern aber schon mit Tränen verbunden sein kann: Kuscheltiere dürfen nicht mehr von daheim mit in den Kindergarten gebracht werden. Wer eins haben möchte, muss es bei den Weltenbummlern lassen, wenn es mittags oder nachmittags nach Hause geht.

Bärbel Brengelmann-Teepe sagt, angesichts der Gesamtsituation nehme sie bei den Eltern „eine große Verunsicherung wahr“. Sie halte es für „problematisch, dass die Entscheidung über die Betreuungsinanspruchnahme vom Ministerium an die Eltern weitergereicht wird“.

Im Kindergarten wird bestätigt, dass es großen Gesprächsbedarf bei vielen Eltern gibt und diese mit den Worten „Ich weiß, ihr könnt nichts dafür, aber . . .“ ihre Kritik an Entscheidungen und Entscheidungsprozessen bei den Mitarbeiterinnen abladen. Nadine Klie und ihre Kolleginnen stellen indes auch fest, dass es bei den Eltern großes Verständnis für die Erschwernisse gebe, die die Corona-Krise in der Kita mit sich bringt, und dass der Zusammenhalt zwischen Eltern und Team sogar gewachsen sei.

Dafür, dass die Kinder unter den gegebenen Bedingungen dennoch einen möglichst normalen Alltag in der Kita erleben, „schränken wir uns sogar im privaten Bereich noch stärker ein, als es die Regeln vorgeben“, erzählt eine Erzieherin. Was vor allem die Reduzierung der sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum meint. Und mit Blick auf die Risiken für die eigenen Angehörigen, wird berichtet, dass eine Kollegin sogar auf die Weihnachtsfeier mit der Familie verzichtet habe.

Natürlich seien Angst und Sorgen im Berufsalltag nicht ganz auszublenden, sie träten „blitzartig“ immer wieder einmal zu Tage, sagt eine Kita-Mitarbeiterin. Doch im Vordergrund stehe für alle das Wohl der Kinder. Und dafür werden dann auch einmal „Quatschtage“ eingebaut, an denen Kinder und Erzieherinnen im Schlafanzug in die Kita kommen.

Lachen scheint eben auch in tristen Pandemie-Zeiten eine gute Medizin zu sein.