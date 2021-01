Bewährungsstrafe für Fahrten ohne Führerschein

Wegen einer Autofahrt unter Drogeneinfluss am 17. April 2020 kassierte die Polizei am selben Tag den Führerschein eines 37-jährigen Mannes aus Lengerich. Das hielt den Mann nicht von weiteren Fahrten am 1. Mai, 9. Mai, 5. Juli und 8. September 2020 im Einzugsbereich der Amtsgerichte Rheine und Lengerich ab.

Jetzt stand der Lengericher deswegen in Rheine vor Gericht und wurde am Ende wegen einer Drogenfahrt und vier Fahrten ohne Führerschein zu sechs Monaten mit Bewährung verurteilt. Der Führerschein wurde ihm für ein weiteres Jahr entzogen. Der Staatsanwalt hatte eine Geldstrafe von 1500 Euro bei 100 Tagessätzen à 15 Euro beantragt und ein Jahr Führerscheinentzug. Diesem Antrag schloss sich der Verteidiger an.

Gravierend wirkte sich für den Angeklagten aus, dass er am 27. Mai 2020 am Amtsgericht Tecklenburg wegen Körperverletzung und Nötigung zu sieben Monaten mit Bewährung verurteilt worden war. „Damit standen Sie bei zwei Fahrten ohne Führerschein unter Bewährung“, hielt die Richterin ihm vor Augen. Deswegen sah sie keine Möglichkeit mehr für eine Geldstrafe.

Neben dem Entzug des Führerscheins erlegte sie ihm Drogenberatungen einschließlich der dazugehörigen Therapie auf. Diese dürfe er nicht eigenständig abbrechen, weil er damit seine Bewährungen gefährden würde, warnte die Richterin. Damit hatte sich der Angeklagte zuvor einverstanden erklärt.

Auf die Frage, wann er zuletzt Kokain und Marihuana konsumierte habe, antwortete er ehrlich: „Vor drei Tagen Kokain, gestern Marihuana“. Er habe seit langer Zeit ein Drogenproblem. Vor 28 Jahren erlitten seine Eltern einen schweren, unverschuldeten Autounfall, so dass seine Jugend von den Folgen geprägt gewesen sei, verdeutlichte sein Anwalt Hintergründe der Drogensucht.

Beide Elternteile seien zu Pflegefällen geworden, deren Pflege sich sein Mandant inzwischen rund um die Uhr widmen würde. Schule und Berufsausbildung habe er deswegen vernachlässigt. Er mache das zwar gern, habe aber manchmal Probleme, dass andere Familienmitglieder erfolgreicher seien als er.

Der Lengericher lebt nach eigenen Angaben vom Pflegegeld Grad II in Höhe von 316 Euro für den Vater. Das Geld für die Mutter in Pflegegrad IV von 728 Euro rühre er nicht an.

Der Staatsanwalt fragte den 37-Jährigen, womit er denn seinen Drogenkonsum finanziere. „Die Frage beantworten wir nicht“, übernahm sein Anwalt für den Lengericher die Antwort.