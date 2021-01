Großteil will den kleinen Piks

Bleibt‘s dabei, werden am Montag in der Helios-Klinik einige Spritzen mehr aufgezogen. Nicht für die Patienten, sondern für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die erhalten die erste Impfdosis gegen das Coronavirus. Aber nicht alle von ihnen werden den Arm für den kleinen Piks frei machen. Zwischen 60 und 80 Prozent der Kollegen, so schätzt Janine Koop , werden sich impfen lassen.

Damit liegt die Impfbereitschaft in Lengerich auf dem Niveau der anderen 85 Helios-Kliniken in Deutschland, erklärt die Pressesprecherin auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten . Sie geht davon aus, dass sich die Impfbereitschaft beim Personal im Lauf der Zeit erhöhen wird. „Wenn erste Erfahrungen mit dem Impfstoff vorliegen und entsprechende Aufklärungsmaterialien und Informationen greifen, steigt die Quote“, ist sie überzeugt.

Helios-Klinik setzt auf Information und Aufklärung

Mittel zum Zweck sind Informationen zum Sars-Cov-2-Virus und zu den Impfstoffen, sei es als Aufklärungsvideos oder als Kampagne pro Impfung. Und wer dennoch auf die Verabreichung der Impfdosis verzichten will? „Es wird auf unsere Mitarbeiter weder Druck ausgeübt, noch werden besondere Anreize für die Impfung geschaffen“, betont Janine Koop im Gespräch mit den WN. Umfangreiche und transparente Aufklärung über die Impfung soll dazu beitragen, eventuelle Bedenken zu zerstreuen.

Es führe kein Weg daran vorbei, das Coronavirus in den Griff zu bekommen. Die Impfung sei ein wichtiger Schritt in diese Richtung, ergänzt sie. Und außerdem sei die Impfbereitschaft aktuell ja doch schon hoch.

Konsequenzen bezüglich ihres Arbeitsbereichs – sprich Versetzung in ein anderes Aufgabengebiet – müssen nicht-geimpfte Helios-Mitarbeiter nicht befürchten. „Generell gelten in der Klinik sehr strenge Hygieneregeln und alle Mitarbeitenden sind mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet, so dass eine Ansteckung auf unseren Covid- und Intensivstationen äußerst unwahrscheinlich ist“, verdeutlicht die Pressesprecherin. „Die Impfung ist grundsätzlich eine persönliche Entscheidung“, dieser Zusatz ist ihr wichtig.

Die Zahl der Patienten, die mit Covid-19 infiziert sind, schwankt. Am Freitag waren es sechs Personen, Anfang des Jahres sieben Menschen. Ende Oktober/Anfang November des vergangenen Jahres sowie an einigen weiteren Tagen im November und Dezember wurde an der Martin-Luther-Straße kein mit Sars-Cov-2 Infizierter auf der Isolierstation betreut. Auf der Intensivstation mussten Mitte/Ende Oktober des Vorjahres bis zu zwei Covid-Patienten versorgt werden. Seitdem ist nur noch am 23. Dezember ein am Coronavirus Erkrankter auf der Intensivstation betreut worden.

Platz für Covid-Patienten aus anderen Krankenhäusern? „Die können selbstverständlich zu uns nach Lengerich verlegt werden“, erläutert Janine Koop. Allerdings seien auch in den umliegenden Häusern im Kreis Steinfurt die Intensiv-Kapazitäten für Covid-Infizierte nicht ausgelastet. Was sicherlich in Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen vor Ort stehe. In der Vergangenheit seien bereits Patienten aufgrund freier Kapazitäten an die Martin-Luther-Straße verlegt worden.

Die Verteilung erfolge über das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) auf Basis der von allen Kliniken und Krankenhäusern gemeldeten Belegzahlen. Informiert wird über die Zahl der freien „Covid“-Betten auch die Gefahrenabwehr des Landes Nordrhein-Westfalen.