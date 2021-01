Die Anmeldungen für die Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg werden von Freitag, 29. Januar, bis Donnerstag, 4. Februar, entgegengenommen. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin. Anmeldungen in den Schulgebäuden in Lengerich, Margarethenstraße 1, und Tecklenburg, Howesträßchen 18, sind aus Gründen des Infektionsschutzes nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Der persönliche Anmeldetermin muss am Wunschstandort – Lengerich 0 54 81/33-85 10 (jeweils 9 bis 12 Uhr), Tecklenburg 0 54 82/93 82 10 (jeweils 9 bis 12 Uhr) – vereinbart werden.

Beim Termin ist eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Pflicht zum Tragen einer entsprechenden Maske. Zudem sollte nur ein Erziehungsberechtigter kommen. Der Schüler oder die Schülerin, die angemeldet werden sollen, dürfen mitkommen.

Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen mitzubringen: die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch der Eltern; das Halbjahreszeugnis der Klasse 4; die vier Ausfertigungen des Anmeldescheins der Grundschule; Nachweis über die Masernschutzimpfung (Impfbuch). Weitere geeignete Unterlagen können zum Anmeldegespräch mitgebracht werden.

Über die endgültige Aufnahme der Schüler wird nach Vorliegen aller Anmeldungen entschieden. Unter Beachtung der bestehenden „Klassenbildungsrichtlinien“ der Landesregierung NRW wird dabei versucht, Elternwünsche zur Aufnahme von Schülern an den jeweiligen Standorten zu berücksichtigen, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.