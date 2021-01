Wie mit einem Facebook-Post umgehen, in dem ein Firmenchef seinen Mitarbeitern die fristlose Kündigung androht, wenn die sich gegen das Coronavirus impfen lassen? Vor diese Frage sah sich die Redaktion am Wochenende gestellt. Zwar war die Nachricht vom Urheber schnell wieder gelöscht worden. Doch in der Online-Welt hatte sie längst hohe Wellen geschlagen. Bundesweit wurde über den Eintrag berichtet, der bei Facebook-Nutzern große Resonanz erfahren hatte.

Ignorieren, das stand fest, könne man diesen Vorfall nicht.

Bei der Einschätzung des Lengerichers hilft ein Blick auf seine Facebook-Seite. Dort teilt er Nachrichten von Personen, die eindeutig den sogenannten Querdenkern nahestehen. Auch das Thema Maskenpflicht kommt dort schlecht weg, deren Wirksamkeit wird – wie schon von Uwe Mentrup in seiner Pressekonferenz – in Frage gestellt.

Sehr schnell wird klar, dass der Bericht über die Person und ihre Einstellung zu bestimmten Themen – beispielsweise Robert-Koch-Institut, Virologe Dr. Christian Drosten, Sterblichkeit – sehr persönlich gefärbt ist. Mit den Experten-Aussagen, die sich bei einer Recherche auf vielen Seiten im Internet finden, stimmt das, was der Lengericher sagt, nicht überein.

Deshalb belässt es die Redaktion nicht bei der reinen Berichterstattung. In einem Kommentar wird klar Stellung bezogen zu der selbst „gezimmerten“ Welt des Handwerkers, um dessen merkwürdige Positionen gegenüber den Lesern einzuordnen.

Unser Respekt gehört denen, die sich gegen die Ausbreitung des Coronavirus stemmen, insbesondere den Pflegekräften.