Wie ein Dachdecker aus Georgsmarienhütte in die Impfgegner-Geschichte hineingeriet

Vielleicht hat die kuriose Geschichte für Wolfgang Lampkemeyer am Ende auch noch ihr Gutes. Es könnte für sein Unternehmen vielleicht ein Auftrag herausspringen, den er sicher nicht bekommen hätte, wenn am Wochenende nicht der Facebook-Eintrag des Lengerichers Uwe Mentrup (in dem er Mitarbeitern mit Entlassung drohte, falls die sich gegen Corona impfen lassen sollten) für bundesweite Schlagzeilen gesorgt hätte. Lampkemeyer ist Geschäftsführer einer Dachdeckerfirma in Georgsmarienhütte. Deren Name: Mentrup !

Diese Namensübereinstimmung hat zu Verwechslungen und Nachfragen geführt und dazu, dass Wolfgang Lampkemeyer und seine Mitarbeiter einiges geraderücken mussten. Allein rund 20 E-Mails seien in der Sache eingegangen, erzählt der Geschäftsführer im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. In den meisten sei er beschimpft worden, in manchen habe es aber auch Zustimmung für die Aussagen von Uwe Mentrup gegeben. Aus Sicht von Wolfgang Lampkemeyer war gerade das „erschreckend“. Denen, die ihn verbal angingen, weil sie den Georgsmarienhütter Betrieb mit dem Lengericher verwechselt hatten, schickte er eine Antwort, in der er die Sache aufgeklärt habe. „Viele haben sich dann bei mir entschuldigt.“

Zudem ist eine Anzeige, unter anderem auch in Lengericher Facebook-Gruppen, in Umlauf, in der das Unternehmen aus der niedersächsischen Nachbarschaft den Irrtum aufklärt. Unter anderem heißt es: „Wir haben keinerlei Verbindung zu der gleichnamigen Firma aus Lengerich.“ Und zum Schluss ist zu lesen: „Wir alle sehen mit Freuden den Zeiten entgegen, in denen wir auch physisch wieder etwas zusammenrücken dürfen – auch dank Schutzimpfung.“

Wolfgang Lampkemeyer selbst hatte über die Facebookseite von Oliver Kalkofe von dem mehr als umstrittene Meinungsbeitrag erfahren. Der bekannte Satiriker („Kalkofes Mattscheibe“) hatte das Statement aus Lengerich mit den Worten „Wir lernen: Auch die Tätigkeit als professioneller Dachdecker bewahrt einen nicht vor einem möglichen gravierenden Dachschaden!“ eingeleitet. Er habe sich dabei amüsiert, sagt der Geschäftsführer. Allerdings wusste er da noch nichts von der Namensübereinstimmung, denn Kalkofe hatte die entsprechende Stelle unleserlich gemacht.

Weil es bereits in der Vergangenheit unter der Kundschaft dann und wann einmal Verwechslungen gegeben habe, sei ihm die Firma in Lengerich durchaus schon vor den Ereignissen am Wochenende bekannt gewesen, berichtet Wolfgang Lampkemeyer weiter. Dass das Ganze negative Auswirkungen aufs Geschäft haben wird, glaube er nicht, fügt er noch hinzu und berichtet von einem Telefonat mit einem Mann aus Tecklenburg. Der habe sich bei ihm gemeldet und erklärt, dass er eigentlich den Dachdecker aus Lengerich mit einer Arbeit habe beauftragen wollen. Doch nun würde er es begrüßen, wenn der Namensvetter aus Georgsmarienhütte das übernehmen könnte.