Wie Kommunalverwaltungen mit dem Thema Homeoffice umgehen

Mehr Homeoffice ermöglichen, das ist eine der zentralen Botschaften, die vom Corona-Gipfel ausgeht, zu dem am Dienstag digital Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder zusammenkamen. Nun soll eine Verordnung erarbeitet werden, die klärt, wie Arbeitgeber dazu angehalten werden können, ihren Beschäftigten „überall dort, wo es möglich ist und die Tätigkeiten es zulassen“, Homeoffice anzubieten. Die WN haben bei den Kommunalverwaltungen in Lengerich, Tecklenburg, Ladbergen und Lienen nachgefragt, wie sie mit dem Thema umgehen. Eine Erkenntnis: Der Umfang, in dem Homeoffice angeboten und genutzt wird, ist sehr unterschiedlich.

Appelle und Vorbehalte

Lengerich, Ladbergen und Tecklenburg liefern konkrete Zahlen. Demnach arbeiten in Ladbergen aktuell acht der 26 Mitarbeiter von zu Hause aus, also etwa 30 Prozent. In Tecklenburg sind es hingegen nur „zwei bis drei“, wie es aus dem Rathaus heißt. Bei einer Gesamtbelegschaft von 42 wären das etwa sechs Prozent. In der Lengericher Stadtverwaltung gibt es circa 130 Beschäftigte. Die Hälfte von ihnen kann nach Angaben von Ludger Dierkes, Fachdienstleiter Zentrale Dienste, einen Home-Office-Arbeitsplatz nutzen, „55 machen es effektiv“. Manche, so Dierkes weiter, blieben lediglich an einem Tag pro Woche daheim, andere wesentlich öfter. Die Tendenz sei klar steigend.

Eher allgemein ist die Information aus Lienen formuliert: Das Arbeiten von zu Hause erfolge „aktuell in Einzelfällen und auf freiwilliger Basis“. Um die Möglichkeit zu schaffen, einzelne Aufgaben im Homeoffice zu erledigen, seien im Frühjahr kurzfristig zusätzliche Laptops angeschafft worden.

Eine Pflicht, ins Homeoffice zu wechseln, existiert in keiner der vier Verwaltungen. In Ladbergen könne aber jeder, der das wünsche, seinen Job von daheim aus erledigen, so Henri Eggert, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Damit nicht genug: „Wer nicht von zu Hause arbeiten kann (zuviel Unruhe, keinen Platz) und trotzdem nicht im Rathaus arbeiten möchte, hat die Möglichkeit im Feuerwehrgerätehaus zu arbeiten.“

Auch in Lengerich versuchen die Verantwortlichen anscheinend, die Sache weiter voranzutreiben. Fachdienstleiter Dierkes betont: „Aktuell hat die Verwaltungsleitung nochmals an die Organisationseinheiten und Mitarbeitenden appelliert, alle Möglichkeiten zu nutzen, an einem oder an mehreren Tagen von zu Hause aus zu arbeiten.“

Anders liest sich die Stellungnahme aus Tecklenburg. „Die Möglichkeit, ins Homeoffice zu wechseln, besteht derzeit, sofern sich auf Seiten des Mitarbeiters ,pandemiebedingt‘ insbesondere der Bedarf zur Kinderbetreuung ergibt. Darüber hinaus ist Homeoffice vorstellbar, wenn im Einzelfall ganz besondere Gründe gegeben sind“, heißt es.

Bedenken wegen mangelhafter Digitalisierung

Divergenzen zeigen sich aber auch bei anderen Fragen rund ums Homeoffice. Die Stellungnahmen deuten darauf hin, dass die Belegschaften unterschiedlich an das Thema herangehen. Aus Ladbergen heißt es, dass seitens der Mitarbeiter kaum Vorbehalte geäußert würden. In Lienen hingegen gebe es zum Teil Bedenken, weil das Arbeiten daheim durch die teils mangelhafte Digitalisierung „ihre Grenzen findet“. In Tecklenburg wiederum reicht die Spannbreite des Meinungsspektrums „von sehr zurückhaltend und abwartend bis eher offensiv mit entsprechender Erwartungshaltung“.

Ein weiterer Punkt, der sich in den Stellungnahmen aus Lengerich und Lienen findet: Nicht jeder Mitarbeiter der Stadt beziehungsweise Gemeinde kann von zu Hause aus die sogenannte digitale Aktenbearbeitung anwenden. „Viele Arbeitsprozesse können nur im Büro mit den entsprechenenden Unterlagen bearbeitet werden“, erklärt Daniel Püttcher, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in Lienen. Und Franz-Josef Kordsmeyer, sein Pendant in Tecklenburg, betont zudem, dass im Homeoffice Datenschutz und Datensicherheit nach „besonderer Aufmerksamkeit“ verlangten.

Im Ergebnis heißt all das, dass während der Pandemie auch weiterhin Menschen in den Büros der Verwaltungen sitzen werden. Zumeist arbeiten die, so wird es den WN erläutert, in Einzelbüros, vereinzelt noch in Doppelbüros. Schutzmaßnahmen wie Trennscheiben und die übliche Maskenpflicht sollen sie vor einer Infektion schützen. Der Publikumsverkehr ist seit Monaten ohnehin massiv eingeschränkt.