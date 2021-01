Aus Sicht von Norbert Junghöfer wäre es ein „Unding“, wenn Lengerich bald einen modernen Bahnhof hat, dort aber keine Toilette zu finden wäre. Deshalb ist er in seiner Funktion als Vorsitzender des Seniorenbeirats tätig geworden und hat einen Brief an Bürgermeister Wilhelm Möhrke geschrieben.

Anlass dafür bot die Berichterstattung der WN aus der vergangenen Woche. Zu lesen war, dass im zweiten Quartal 2022 endlich mit der Realisierung des millionenschweren Projektes begonnen werden soll. Demnach kümmert sich die Bahn um die Sanierung der Bahnstation, also um die Bahnsteige, den Einbau eines Aufzuges und mehr. Die Stadt übernimmt die Errichtung eines Eingangsportals anstelle des alten Bahnhofsgebäudes, das abgerissen wird. Zudem ist eine neue Anlage für Fahrräder vorgesehen. Was seitens des Seniorenbeirates bei alldem fehlt, ist ein öffentliches WC. Junghöfer stellt das im Schreiben an den Bürgermeister mit „Erstaunen“ fest.

Weiter erinnert er daran, dass sich der Seniorenbeirat bereits Ende März 2019 einstimmig für die Installation einer „automatischen City-Toilette“ ausgesprochen hatte und „dies mit einem offiziellen Antrag an den Stadtrat vom 13. Mai 2019 zum Ausdruck gebracht hat“.

Seitdem, so Junghöfer gegenüber den Westfälischen Nachrichten, habe sich der Rat noch nicht mit dem Thema befasst. Das solle nun „zeitnah“ nachgeholt werden, fordert der Vorsitzende des Seniorenbeirates in seinem Brief – wohlwissend, dass aktuell aufgrund der Corona-Pandemie keine Sitzungen stattfinden.

Der Seniorenbeirat hatte seinen Antrag vom Mai 2019 wie folgt begründet: „Lengerich ist, was das Vorhalten von öffentlichen Toiletten angeht, absolut unterversorgt. Der Seniorenbeirat ist daher der Meinung, dass Reisende, egal ob auf einen Zug wartend oder in der ,Stadt mit Weitblick‘ ankommend, die Möglichkeit haben müssen, eine Toilette aufzusuchen, zumal der Bahnhof nicht in Citynähe liegt. Wohlgemerkt ist dieses Bedürfnis nicht auf Senioren beschränkt, sondern betrifft alle Altersgruppen, vor allem auch Familien mit Kindern.“

Die Tatsache, dass es aktuell auch keine Toilette im Bahnhof gebe, lässt Junghöfer als Gegenargument nicht gelten. Zum einen habe bis vor einiger Zeit zumindest die Möglichkeit bestanden, die gegenüberliegende Gaststätte aufzusuchen. Zum anderen gebe es keinen Grund, einen Missstand nicht zu beheben.

Ob der Rat der Sicht des Seniorenbeirats folgen wird? Junghöfer hofft es zumindest. „Und wenn es anders ist, dann weiß die Öffentlichkeit es wenigstens.“