Zum 1. Juli wird die Stadtsparkasse ihre Filiale an der Ringeler Straße schließen. Dort verbleibt ein SB-Center, so wie vor vier Jahren in Hohne an der Lienener Straße vollzogen. Darauf weisen die Vorstände Achim Glörfeld und Max Mews in einem Pressegespräch hin.

„Es ist eine Reaktion auf betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten und auf die Veränderungen im Kundenverhalten“, nennt der Vorstandsvorsitzende Achim Glörfeld die Gründe für diesen Schritt. Gerade die Corona-Pandemie übe starken Einfluss darauf aus, wie Bankgeschäfte abgewickelt werden. Etwa zwei Drittel der Stadtsparkassen-Kunden nutzen aktuell das Online-Banking. „Vor drei Jahren waren es noch 20 Prozent weniger.“

Parallel dazu hat sich auch das Zahlungsverhalten der Kunden geändert. Bargeld sei auf dem Rückzug, Giro- und Kreditkarten auf dem Vormarsch. In den vergangenen fünf Jahren hätten die Kartenzahlungen einen jährlichen Zuwachs von 20 Prozent erzielt. „Das sind allerdings die reinen Zahlungsvorgänge, über die damit bewegten Summen sagt das nichts aus“, weist er auf einen wichtigen Aspekt hin.

Auch auf diesem Feld habe die Corona-Pandemie einen Schub ausgelöst. So sei die reine Zahl der Bargeld-Abhebungen an Geldautomaten im vergangenen Jahr um 17 Prozent im Bereich der Stadtsparkasse zurückgegangen. Wie schon Jahre zuvor in der Filiale an der Lienener Straße sei auch an der Ringeler Straße der bediente Service immer weniger in Anspruch genommen worden.

Für die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale Ringeler Straße bedeutet das zur Jahresmitte den Umzug in die Hauptstelle am Rathausplatz. „Alle Mitarbeiter von dort stehen den Kunden wie bisher als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung“, betont Vorstand Max Mews. Deshalb werde es auch keine betriebsbedingten Kündigungen geben.

Wie zuvor in Hohne wird an der Ringeler Straße eine SB-Filiale erhalten bleiben. Die Stadtsparkasse besitzt ein Teileigentum im Erdgeschoss der Immobilie. Das soll verkauft, oder vermietet, werden. Ausgenommen davon bleibt der Bereich des künftigen SB-Centers. Dort werden ein Geldautomat, Kontoauszugdrucker und ein Terminal für Bankgeschäfte weiter zur Verfügung stehen.

Diese neue Ausrichtung ist aus Sicht der beiden Vorstände unumgänglich. Die Entfernung zur Hauptstelle am Rathausplatz sei gering. Zudem sichere dieser Schritt nicht nur Arbeitsplätze vor Ort, sondern auch die Eigenständigkeit der Stadtsparkasse.