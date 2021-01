Finanziell ist viel in Bewegung

Dass er möglicherweise mit seiner Familie bald in Lengerich leben wird, daran hat Thomas Smolarz vor ein paar Monaten noch keinen Gedanken verschwendet. Der 45-Jährige war bei der Stadt Datteln im Bereich Rechnungswesen und Controlling tätig. Und an einen Stellenwechsel habe er seinerzeit eigentlich nicht gedacht, erzählt er. Eigentlich. Doch dann wurde er von einem Personalberatungsbüro kontaktiert – und das lotste ihn im Auftrag der hiesigen Stadtverwaltung zu einem Vorstellungsgespräch am Teuto.

Seit dem 1. Dezember ist der Recklinghäuser nun Fachdienstleiter Finanzen, Steuern, Kasse in der Stadtverwaltung und als Kämmerer der Hüter über die kommunalen Finanzen. Die Zeit der Einarbeitung in die neue Materie mache Corona sicher nicht einfacher, sagt Thomas Smolarz. Doch er sei von seinem Team sehr gut aufgenommen worden, was die Sache wiederum erleichtere.

Damit setzte sich das fort, was ihn nach eigenen Worten überhaupt dazu gebracht hat, vom nördlichen Ruhrpott ins nördliche Münsterland zu gehen: Während der Kennenlernphase habe er bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen in der Verwaltung und später auch aus der Politik immer das Gefühl gehabt, „da passe ich ganz gut hin“. Der Umgang mitein­ander sei ebenso sachlich-konstruktiv wie menschlich gewesen. Smolarz spricht von einem „guten Diskussionsklima“ und einer „angenehmen Atmosphäre“.

Die Kommune ist für ihn Neuland. Zwar habe er in Münster studiert und dabei auch Teile des Münsterland kennengelernt. In Lengerich sei er aber nie gewesen. Was den ein oder anderen Einheimischen überraschen wird: Der 45-Jährige antwortet auf die Frage nach seinen ersten Eindrücken, er finde die Innenstadt „mit ihren vielen Einzelhändlern attraktiv“. Aus dem Ruhrgebiet sei er da anderes gewohnt. Und da er und seine Frau naturverbunden seien, passt die Lage im Grünen ebenfalls gut ins Gesamtbild.

Sollte sich nun weiter „alles gut entwickeln“, könnten die täglichen Autofahrten von Recklinghausen nach Lengerich und zurück – Corona-bedingt verzichtet Smolarz auf den Zug – bald der Vergangenheit angehören. Ein Umzug sei für ihn auf jeden Fall eine ernsthafte Option, sagt der Kämmerer.

Abseits von Fußgängerzone und Natur hat er sich berufsbedingt von weiteren wichtigen Dingen in Lengerich ein Bild gemacht. Es sei viel in Bewegung und das kommunale Investitionsvolumen von über 50 Millionen Euro in den kommenden Jahren „eine Hausnummer“. Gesamtschule, Fußgängerzone, Neubau einer Feuer- und Rettungswache, all das und noch weiter Vorhaben wollen bezahlt werden. Da bleibe für die Stadt, selbst wenn es Zuschüsse gebe, immer einiges zu tun.

Dass das zum Teil nur über Darlehen funktioniert, steht für Smolarz außer Frage. Die abzustottern werde trotz niedriger Zinsen nicht einfach. „Man muss schließlich auch die Tilgung verdienen“, sagt er und fügt hinzu, es bestehe durchaus die Gefahr, dass genau das nicht gelinge und über Kassenkredite die Lücken gefüllt werden müssen.

Seine Einschätzung beruht darauf, dass die Einnahmenseite für den Zeitraum 2021 bis 2024 mit „sehr, sehr vielen Fragezeichen behaftet“ sei – bedingt vor allem durch die Corona-Pandemie. Als Beispiel nennt der Kämmerer die Frage „Wohin geht die Reise bei der Einkommensteuer?“. Die Antwort hänge eng mit der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Immerhin: 2020 erleide Lengerich keinen finanziellen Schaden durch Corona. Dafür sorgten Hilfen von Bund und Land in Höhe von 4,9 Millionen Euro.

Das Hauptaugenmerk Smolarzs in den vergangenen Wochen lag auf der Erstellung des Haushaltsentwurfes 2021. Ende Februar soll der vom Rat verabschiedet werden. Für ihn keine trockene Materie, sondern eine Sache, die ihm Spaß macht. „Ich bin ein Zahlenmensch“, charakterisiert sich der 45-Jährige und erzählt, dass Mathe in der Schule immer sein Lieblingsfach gewesen sein. „Und darin war ich immer auch am besten.“ Gut zu wissen, wenn es für Lengerich in den kommenden Jahren um jeden Euro und Cent geht.