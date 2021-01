Jetzt, wo die Corona-Fallzahlen in Deutschland langsam zurückgehen, werden vielerorts Lockerungen der strengen Lockdown-Regeln gefordert. Dies spüren auch die Friseure in Lengerich, bei denen immer mehr Kunden um einen Termin anfragen.

Eine nicht repräsentative Umfrage unter den Friseursalons in der Stadt ergab ein durchweg einheitliches Bild. Kundinnen wie Kunden sowie Betreiberinnen und Betreiber hoffen darauf, dass es bald wieder losgehen kann. „Der Arbeitstag besteht hauptsächlich aus der Beantwortung von Terminanfragen“, so die einhelligen Aussagen.

Wobei bei einigen schon feste Termine für die Zeit nach dem 16. Februar vergeben werden. Sollte der Start sich weiter verzögern, werden die Termine weitergeschoben. Trotzdem rechnen die Betriebe nach dem Ende des Lockdowns mit einem Chaos. „Schon nach dem ersten Lockdown gab es einen kaum zu bewältigenden Ansturm und da hatten wir nur sechs Wochen geschlossen.“

Jetzt sind es mindestens acht Wochen, in denen die Haarpracht wachsen konnte. Darum planen die meisten angesprochenen Betriebe, ihre Öffnungszeiten am Anfang auszuweiten und auch an Montagen zu öffnen. „Was wir nicht machen werden sind Öffnungszeiten bis tief in die Nacht, wie es im Fernsehen propagiert wird. Zehn Stunden am Friseurstuhl zu stehen ist genug.“

„Und dann gibt es jeden Tag ein oder zwei Unverbesserliche, die nach einem Hausbesuch fragen“, berichtet eine Friseuse. Vielfach stoße sie dann auf Unverständnis und manchmal werde sie auch beschimpft. Dabei ist die Coronaschutzverordnung des Landes NRW in diesem Punkt ganz eindeutig: Hausbesuche von Friseuren sind verboten.

„Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann (insbesondere Friseurdienstleistung, Gesichtsbehandlung, Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre, Massage, Tätowieren und Piercen), sind untersagt (Paragraf 12, Absatz 2)“ (https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/210121_coronaschvo_ab_25.01.2021_lesefassung.pdf).

Insgesamt ist die Stimmung eher gedrückt oder, wie ein Friseur es ausdrückte, „Fifty-fifty“. Aber auch nackte Existenzangst ist zu spüren, wenn man hört: „Ehrlich – langsam wird das Geld knapp. Unsere Rücklagen sind fast aufgebraucht.“ Auch die Sorge um die in Kurzarbeit befindlichen Mitarbeiter und der fehlende Kontakt zur Kundschaft – der tägliche kleine „Schwatz“ – werden deutlich artikuliert.

Ob und wann die Betriebe wieder öffnen dürfen, hängt davon ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und die Politik darauf reagiert. Eine Rückkehr zur Normalität bis Mitte Februar ist längst nicht sicher. Die Verzögerung bei der Impfstoffbeschaffung und immer neue Virus-Mutationen können die Lage schnell wieder eskalieren lassen.

Die gute Nachricht zum Schluss kommt aus Österreich. Dort dürfen voraussichtlich am 8. Februar „körpernahe Dienstleister“ wieder öffnen, allerdings mit verschärften Maßnahmen, darunter FFP2-Masken und einer neuen Abstandsregel von zwei Metern.