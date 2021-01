Kirchen bleiben vorerst geschlossen

Wenig überraschend hat das Presbytierum der evangelischen Kirchengemeinde in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass bis einschließlich 14. Februar keine Präsenz-Gottesdienste in den vier Kirchen stattfinden werden. Andachten und Gottesdienste werden bis dahin auf der Internetseite der Kirchengemeinde (www.lengerich.ekvw.de) angeboten.

Vor dem vierten Advent hatte die Kirchengemeinde, den Empfehlungen der Landeskirche folgend, die Gotteshäuser für Präsenzveranstaltungen geschlossen. „Das gilt generell“, erklärt Pfarrerin Sigrid Holtgrave auf Nachfrage der WN . Gerüchte, wonach Freikirchen in der Stadtkirche Gottesdienste feiern dürften, weist die Vorsitzende des Presbyteriums entschieden zurück. „Das muss auf einem Missverständnis beruhen.“ Da das Martin-Luther-Haus bereits vor den Kirchen geschlossen worden war, habe man einem Bibelkreis zugestanden, sich in der Stadtkirche zu treffen. „Mit der erneuten Schließung haben wir darauf hingewiesen, dass auch das vorläufig nicht mehr möglich sei“, fügt sie hinzu.

Eine Besonderheit bei den digitalen Angeboten ist der Gottesdienst am Sonntag, 31. Januar. Dieser wird aus der Stadtkirche übertragen. Sigrid Holtgrave wird mit einem Team den Gottesdienst halten, in dem sich Kantor Christoph Henzelmann mit verschiedenen Choralstücken, gespielt an den drei Orgeln im Gotteshaus, in den Ruhestand verabschiedet. Sobald es die Corona-Pandemie zulässt, soll der Kantor in einem feierlichen öffentlichen Gottesdienst verabschiedet werden.

Am Sonntag, 7. Februar, wird Pfarrer Torsten Böhm eine digitale Andacht halten. Am 14. Februar ist Sigrid Holtgrave für den digitalen Gottesdienst zuständig. Die Predigten und Andachtstexte zu den Sonntagen werden auf Wunsch an interessierte Gemeindeglieder verschickt. Wer diese Post bekommen möchte, soll sich bei Pastorin Sigrid Holtgrave ( 0 54 817 27 76) melden.

An den Sonntagnachmittagen wird die Stadtkirche weiterhin von 14 bis 16 Uhr zum Gebet und zur Besinnung geöffnet sein. Mitglieder des Presbyteriums übernehmen den Öffnungsdienst und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Am 7. Februar werden nachmittags in der Kirche die fairen Orangen der italienischen evangelischen Waldenserkirche angeboten. Wer dabei spenden möchte, unterstützt damit die Arbeit der Waldenser für Geflüchtete und Migranten in Italien.

Beschlossen hat das Presbyterium, dem Hilfswerk „Brot für die Welt“ 2000 Euro zukommen zu lassen. Das entspricht knapp der Hälfte der sonst für das Hilfswerk in den Heiligabend-Gottesdiensten gespendeten Kollekten.

Verlegt werden die Termine der Konfirmationen wegen der Unwägbarkeiten im Rahmen der Corona-Pandemie. In den Bezirken Ost und West sollen die Gottesdienste am 22. August (Hohner Kirche, Pfarrer Harald Klöpper) und 29. August (Pfarrerin Sigrid Holtgrave) stattfinden. Konfirmationstermin in der Bodelschwingh-Kirche in Wechte ist der 5. September.