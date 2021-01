Der Buchungs-Marathon

Die Möglichkeit, ab Montag 8 Uhr einen Impftermin für über 80-Jährige zu buchen, ist für viele zu einem Geduldsspiel geworden ( WN berichteten). WN-Mitarbeiter Gernot Gierschner beschreibt nachfolgend seinen Marathon bis zur Terminvereinbarung:

„Am Montag war es endlich soweit, die über 80-jährigen Menschen in Nordrhein-Westfalen sollten einen Impftermin vereinbaren können. Doch wie wir inzwischen wissen, waren Server, Webseiten und Hotline dem Ansturm nicht gewachsen.

Während meine Mutter – die ihren Lebensabend in einem Pflegeheim verbringt – entspannt ihrer zweiten Impfung heute entgegen sieht, wartet meine Schwiegermutter bisher vergebens auf den angekündigten Brief mit der Einladung zur Impfung. Jeder vergebliche Gang zum Briefkasten verfestigte ihre Meinung, sie sei vergessen worden. Nur wenig beruhigte sie unser Versprechen, dass wir uns um ihren Termin kümmern würden – im Internet und so.

Also saßen wir am Montag um 8 Uhr in gespannter Erwartung und gut ausgestattet mit zwei Laptops, Telefonen und einer Kanne Kaffee im Arbeitszimmer – Homeoffice sei Dank. Ein wenig kam ich mir vor, als versuchten wir, Tickets für das Abschiedskonzert der Rolling Stones zu ergattern, denn wenige Sekunden nach 8 Uhr ging schon nichts mehr. Auf dem Computer drehte sich die Sanduhr in Dauerschleife und am Telefon kam man nicht einmal bis zum Besetzt-Zeichen durch.

Hatten wir nicht vom Gesundheitsminister gehört, dass 1200 Callcenter-Mitarbeiter bereitstünden? Nach einer halben Stunde Bemühungen und der gegenseitigen Beruhigung: „Immerhin wollen ja über eine Million alte Menschen geimpft werden,“ beschlossen wir, erst einmal zu frühstücken. Unentspannt, denn immer wieder versuchten wir, die Seite der Terminvergabe zu aktualisieren oder drückten die Wiederholen-Taste am Handy.

Gegen 10.30 Uhr dann das erste Erfolgserlebnis: Die SMS zur Verifizierung der E-Mail-Adresse war durchgekommen – Halleluja. Inzwischen hatte der Blick auf den Live-Ticker der Westfälischen Nachrichten für Ernüchterung gesorgt. Wie alle großen Zeitungen meldete man: „Massive Probleme bei Impf-Terminvergabe in NRW“. Zum Glück war es nicht nötig, für die Zubereitung eines Mittagsmahl den Rechner zu verlassen: Wir wärmten einfach die Reste vom Sonntag auf.

Während ich zu einem Außentermin unterwegs war, gelang es meiner Frau tatsächlich, den inzwischen erhaltenen zwölfstelligen Verifizierungscode einzugeben. Ein weiterer Fortschritt, leider kein Durchbruch, wenn die Webseite mal nicht zusammenbrach, meldete sie, dass jetzt alle Termine vergeben seien. Auf meiner Fahrt zurück erklärt der Ministerpräsident im Radio, dass der Impfstart alles in allem in NRW gelungen sei. Weiter berichtet er von seinem Bruder, der für seine Angehörigen problemlos einen Termin hätte vereinbaren können – aha, schön für ihn.

Erst spät am Abend, nachdem ich meiner Schwiegermutter schon mitgeteilt hatte, dass das mit ihrem Impftermin wohl so bald nichts werden würde, hatten wir unser „Heureka-Erlebnis“: Wir waren bis zur Terminvergabe durchgedrungen. Dass es weitere 20 Minuten dauerte, bis wir beide Termine am FMO gebucht und bestätigt hatten, nicht erwähnenswert. Der Grund dafür ist offensichtlich, dass mehrere Personen gleichzeitig auf eine ausgewählte Uhrzeit zugreifen können – wer schneller eingibt, bekommt den Zuschlag. Erwähnenswert am Rande, Termine für Paare können bisher nicht gebucht werden. Anlaufschwierigkeiten halt, oder wie der Landesvater gütig anmerkt: „Es muss auch nicht jeder heute anrufen, es reicht auch noch morgen oder übermorgen.“