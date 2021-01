Die Corona-Fallzahlen in Lengerich sinken weiter. Nach Angaben des Kreises gab es am Dienstag 22 Personen, die momentan infiziert sind. Das waren sieben weniger als am Vortag und es war zugleich der niedrigste Wert seit dem 29. Oktober, also seit fast genau drei Monaten.

Die Zahl der Verstorbenen ist in Lengerich auf 16 gestiegen. Martin Pogrifke, Leiter des städtischen Fachdienstes Leiter des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung, berichtete, dass inzwischen auch die entsprechenden Daten zwischen Stadt und Kreis abgeglichen worden seien. Wie berichtet, hatte die Kommune bislang weniger Tote ihrer Corona-Statistik aufgeführt als der Kreis. Nun habe man die Angaben aus Steinfurt übernommen, nachdem geklärt worden sei, dass es zu Beginn der Pandemie im Frühjahr bei der Übermittlung der Werte offenbar Unstimmigkeiten gegeben habe.

Die Gesamtzahl der Infizierten in Lengerich ist am Dienstag von 581 auf 582 gestiegen, als gesundet gelten 544 Personen. Die Inzidenz – also die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner – lag am Montag nach Angaben der Stadtverwaltung bei 56,2. Auch dieser Wert ist seit einigen Tagen stark rückläufig. Vor einer Woche lag er erstmals seit Langem mit 95,2 unter der 100er-Marke, vor zwei Wochen wurden noch 203,3 registriert.

Sorgen bereitet den Verantwortlichen in Deutschland trotz der insgesamt positiven Entwicklung der Corona-Zahlen vor allem die britische Mutante des Virus. Dazu sagt Pogrifke, dass ein solcher Fall in Lengerich bislang noch nicht bekannt sei. Sollte sich das ändern, würde die Stadt automatisch informiert, da der Krisenstab der Verwaltung für die Zustellung der entsprechenden Ordnungsverfügung zuständig ist. Und diese Verfügung, erklärt der Fachdienstleiter weiter, würde sich von der unterscheiden, die einem Infizierten zugestellt wird, bei dem keine mutierte Form festgestellt wurde. Während nämlich letztere ihre Quarantäne auf zehn Tage verkürzen können, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen, bestehe diese Möglichkeit bei Mutations-Fällen nicht.