Aufgrund von Baumaßnahmen der DB Netz verkehren Züge der Linie RB 66 von Donnerstag, 4. Februar, bis Sonntag, 14. Februar, zwischen Lengerich und Osnabrück mit geänderten Fahrtzeiten. Die Abweichungen vom Regelfahrplan gelten laut Pressemitteilung jeweils ausschließlich für einzelne Züge, die zwischen 23 Uhr und 1.45 Uhr in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs sind. Zusätzlich verursachen Baumaßnahmen am 14. Februar ab 15.20 Uhr Haltausfälle zwischen Münster und Westbevern. Die Eurobahn weist darauf hin, dass auch die Züge der Linie RE 2 auf diesem Abschnitt von Ausfällen betroffen sind. Ersatzhaltestellen für die RB 66 sind für den Hauptbahnhof in Münster die Haltestelle von-Steuben-Straße und in Westbevern die Haltestelle Bahnhof. Ersatzfahrpläne können im Internet abgerufen werden (https://www.eurobahn.de/baumassnahmen). Darüber hinaus können sich Fahrgäste unter einer kostenfreien Servicehotline ( 00 800/ 38 76 22 46) informieren.