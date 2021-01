Wildschafe haben keine Zukunft

„Die Tiere sind im Teuto im Bereich zwischen Lienen und Lengerich beheimatet.“ Hartmut Grotholtmann weiß manches zu berichten, wenn er nach der hiesigen Mufflon-Population gefragt wird. Der Hegeringleiter schätzt den Bestand auf 20, vielleicht 25 Stück. Wie die Wildschafe, die etwas größer und wesentlich kräftiger als Rehe sind, einst hierherkamen, kann aber auch er nicht mit Sicherheit sagen. „Sie sollen zugewandert sein, gerüchteweise ist aber auch zu hören, dass irgendwo mal ein Gattertor aufgelassen worden ist.“ Geht es nach den zuständigen Unteren Jagd- und Unteren Naturschutzbehörde, hat die Herde keine Zukunft. Sie „befürworten ausdrücklich die Entnahme des Muffelwildes“, heißt es auf Anfrage der WN .

Die ursprüngliche Heimat der Tiere ist laut Landschaftsverband Westfalen-Lippe der Mittelmeerraum (Korsika, Sardinien, Zypern). Im 16. Jahrhundert hat der Mensch die Mufflons als Jagdwild nach Mitteleuropa gebracht. Sie ernähren sich vorrangig von Gräsern, Kräutern, Laub, Rinde, Eicheln und Knospen. In NRW, so der LWL weiter, gibt es 26 Bestände. Unter anderem lebt eine Herde von mehr als 20 Tieren auf den Heideflächen am Heiligen Meer in Hopsten. Dr. Heinrich Terlutter, Leiter des dortigen Bildungs- und Forschungszentrums, sagt, er glaube aber nicht, dass es eine Verbindung zu den Mufflons in Lengerich gebe. Wie Grotholtmann verweist er darauf, dass sich die Gruppe gebildet haben könnte, nachdem einzelne Tiere, die vom Menschen gehalten wurden, „ausgebüxt sind“.

Nach Grotholtmanns Beobachtung sind die Mufflons oft im Höster Steinbruch unterwegs. Diese Umgebung entspreche in etwa der in ihrem mediterranen Herkunftsgebiet, wo sie offene felsige Bergregionen besiedeln. Dass die Mufflons starke Verbissschäden in den Wäldern anrichten, habe er noch nicht festgestellt, so der Hegeringleiter. Schließlich handele es sich um eine kleine Population, die sich in einem Gebiet von rund 2000 Hektar bewege.

Doch auf den Schutz des Waldes zielen die Behörden ab, wenn sie von der „Entnahme“ der Wildschafe sprechen.

Laut Untere Jagdbehörde, sind 2015 in NRW die sogenannten Bewirtschaftungsbezirke für Muffelwild aufgehoben worden. Außerhalb dieser Bezirke handele es sich um Freigebiete, in denen Abschussplanung, -festsetzung und -durchführung darauf auszurichten war, „dass vorhandene Stücke Muffelwild innerhalb der Jagdzeit erlegt werden (Totalabschuss)“. Eine Hege der Wildart sei nur in den Bewirtschaftungsbezirken gestattet gewesen. Mit Aufhebung der Bewirtschaftungsbezirke sei in ganz NRW keine Hege dieser Wildart mehr vorgesehen.

Rechtsstreit um Mufflon-Herde in Bielefeld

Dass beim Thema Mufflon Pro und Contra heftig aufeinander prallen können, zeigt sich in Bielefeld. Dort gibt es seit den 1960er-Jahren eine kleine Herde im Teutoburger Wald – offenbar sehr zum Ärger der Klasing’schen Stiftung, die erhebliche Forstschäden geltend macht und bereits vor Jahren einen Antrag auf Totalabschuss stellte. In einem Rechtsstreit gab das Oberverwaltungsgericht Münster der Stiftung 2019 Recht, die Stadt Bielefeld geht dagegen nun vor dem Bundesverwaltungsgericht vor. Zudem beteiligten sich viele Tausend Bürger an einer Unterschriftenaktion zur Rettung der Mufflons.

Seitens der beim Kreis Steinfurt angesiedelten Unteren Jagdbehörde liegt der Teutoburger Wald in Lengerich und Lienen nicht in einem ehemaligen Bewirtschaftungsbezirk für Muffelwild. „Vorhandene Stücke sind daher seit jeher vollständig zu entnehmen. Jagdrechtlich besteht hier kein Handlungsspielraum.“ Unter Beteiligung des Landesministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und des Jagdbeirates seien der betroffenen Jägerschaft daher entsprechende Vorgaben gemacht worden. „Artenschutzrechtlich besteht für das europäische Mufflon auch kein Schutzstatus, zumal es sich hier um eine gebietsfremde Art handelt.“

Weiter wird darauf verwiesen, dass der Teutoburger Wald dem „Landschaftsplan III“ unterliege – Lienen und stehe insbesondere in dem Bereich mit dem Muffelvorkommen unter besonderem Schutz (Naturschutzgebiet Lienener Osning, Flora-Fauna-Habitat). Große Teile der Gemeinde lägen zudem im festgelegten Damwildverbreitungsgebiet „Nr. 17 – Teutoburger Wald“. Die Belange des Forstes seien bereits durch die vorkommenden Schalenwildarten Damwild und Rehwild stark beeinträchtigt. „Die Ziele der Landschaftsplanung zur Entwicklung der Buchenwälder, einer Erhöhung des Laubholzanteils und einer natürlichen Naturverjüngung werden durch die Ansiedlung einer weiteren Schalenwildart noch weiter gefährdet“, schlussfolgert die Behörde.