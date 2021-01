Das Rote Kreuz lädt am Dienstag, 2. Februar, von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende in der Bonhoeffer-Realschule, Bahnhofstraße 112, ein. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet die Hilfsorganisation alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, das Internet (spenderservice.net) oder einen Link (https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/Lengerich) einen Termin zu reservieren. So könne jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Hohne findet die nächste Blutspendeaktion am Mittwoch, 10. Februar, von 16.30 bis 20 Uhr in der Grundschule, Schrägweg 20, statt. Die Terminreservierung funktioniert ebenfalls über einen Link (https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/Hohne).

„In den vergangenen Monaten ist es mit großen Anstrengungen gelungen, die Versorgung schwerkranker Patienten mit Blutkonserven zu garantieren“, so das DRK , das versichert, dass das Blutspenden durch verschiedenste Corona-Schutzmaßnahmen sicher sei. Das Gesundheitssystem könne nicht funktionieren, wenn keine Blutkonserven mehr zur Verfügung stehen. Der Blutspendedienst bittet eindringlich darum, „gerade jetzt Zeichen von Zuversicht zu setzen und Blut zu spenden“.

Weiter heißt es, dass das Rote Kreuz die Corona-Lage sehr aufmerksam beobachte und dazu in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden stehe. Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisteten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Schon in Vor-Pandemie-Zeiten galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie wurden und werden nicht zur Blutspende zugelassen. Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal derzeit nicht betreten.

Blutspender werden gebeten, einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. Sie werden nicht auf Corona getestet – für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gebe es keine Hinweise. Da der Imbiss nach der Blutspende zurzeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz nach eigenen Angaben zur Stärkung Lunchpakete aus. Zudem gebe es ein kleines Dankeschön (Mehrweg-Becher für heiße Getränke).