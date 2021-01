Der Name Lindhorst polarisiert

Vor gut drei Wochen wurde öffentlich bekannt, dass auf dem klr-Gelände eine Seniorenresidenz gebaut werden soll. Seitens der Lokalpolitik gab es seinerzeit und auch im Anschluss keine Stellungnahmen dazu. Darin unterscheidet sich das Millionen-Projekt in Lengerich von einem noch wesentlich größeren Vorhaben in Osnabrück. Gleichwohl gibt es durchaus Parallelen: Die wichtigsten Akteure sind nämlich in beiden Fällen dieselben.

In der Hasestadt ist, wie berichtet, Kritik laut geworden am geplanten Engagement von Alexander Lindhorst am Neumarkt. Dort, wo seit vielen Jahren das einstige Hertie-Haus und angrenzende Gebäude dem Verfall Preis gegeben sind, sollen für 140 Millionen Euro die „Johannis Höfe“ entstehen. Nachdem dies Anfang Dezember bekannt wurde, gab es zunächst reichlich positive Resonanz. Doch dann rückte zusehends Alexander Lindhorsts Vater Jürgen in den Fokus – und dessen politische Einstellungen. Jusos, Junge Grüne und die Linkspartei in Osnabrück äußerten Vorbehalte. So ist auf der Homepage der Jungsozialisten beispielsweise von „Verbindungen der Lindhorst-Gruppe zur AfD“ zu lesen.

Über die Cureus GmbH wird die Lindhorst-Gruppe nun auch in Lengerich zum Akteur bei einem Großvorhaben an zentraler Stelle: dem Bau der Seniorenresidenz auf dem klr-Gelände (WN, 6. Januar). Die Gesellschaft ist 2020 aus der Lindhorst-Gruppe hervorgegangen, genauer gesagt aus dem Tochterunternehmen Aureus. Das alleinige Sagen, erklärt Cureus-Sprecher Christoph Wilhelm, habe Alexander Lindhorst, Jürgen Lindhorst verfüge über keinerlei Einfluss. Das sei in Lengerich nicht anders als in Osnabrück. Wilhelm verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die Gründung von Cureus zurückgehe auf eine Idee Alexander Lindhorsts. „Das ist sein Feld.“

Auf der Internetseite der Lindhorst-Gruppe ist zu lesen, dass die Bereiche Immobilien und Seniorenpflege vom Junior geführt werden und sich Jürgen Lindhorst um die Arbeitsfelder Landwirtschaft und Bioenergie kümmere.

Neu ist es nicht, dass Jürgen Lindhorst Kritik auf sich zieht und dass das auch auf die Lindhorst-Gruppe und damit verbundene Unternehmen abfärbt. So berichtete beispielsweise die Neue Westfälische im März 2019 aus Verl über Kritik aus Reihen der SPD, als es im dortigen Ortsteil Sürenheide um den möglichen Bau einer Senioreneinrichtung durch die Lindhorst-Gruppe ging. Ein Mandatsträger der Sozialdemokraten äußerte laut gegenüber der Zeitung, dass Jürgen Lindhorst „eventuell die AfD persönlich unterstützt“. Im September 2019 wandten sich die Freien Wähler in Alfter an die anderen Ratsfraktionen. Auch in der Gemeinde nahe Bonn ging es um den geplanten Bau eines Seniorenheims durch die Lindhorst-Gruppe und Vorbehalte gegen Jürgen Lindhorst, über den mit Verweis auf verschiedene Presseberichte behauptet wurde, dass er sich „im rechtsradikalen politischen Umfeld bewegt“. Und die Bremervörder Zeitung veröffentlichte im September 2020 einen Artikel über den Bau einer Seniorenwohnanlage in Gnarrenburg zwischen Hamburg und Bremen. Dort übte ebenfalls ein Kommunalpolitiker der SPD Kritik an der Lindhorst-Gruppe, „unter anderem weil Jürgen Lindhorst den umstrittenen AfD-Politiker Björn Höcke zu einem Empfang in sein Privathaus einlud“.

Dieses Zusammentreffen, geschäftliche Verbindungen zur AfD, über die die Thüringer Allgemeine 2019 berichtete, ein Symbol (Wolfsangel) an der heimischen Hofeinfahrt, das Lindhorst als Hinweis auf die forstwirtschaftliche Familientradition verstanden wissen will, das aber auch klare Bezüge zum Nationalsozialismus hat und im politischen Kontext verboten ist, massive Kritik an der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel und an Gruppen unter den Flüchtlingen, die sich Leistungen in Deutschland „schmarotzerhaft erschleichen“ – es kommt einiges zusammen, was gegen Jürgen Lindhorst ins Feld geführt wird.

Allerdings ist das offenkundig längst nicht immer und überall der Fall, wenn die Lindhorst-Gruppe oder eines der dazugehörigen Unternehmen irgendwo in Deutschland aktiv werden. Gerade Cureus baut oder plant derzeit eine Vielzahl vom Senioreneinrichtungen von Flensburg bis Gera.

Gleichwohl, die Kritik an der Firmengruppe und an seiner Person scheint an Jürgen Lindhorst nicht spurlos vorbeizugehen. Gegenüber den WN betont er: „Es trifft mich und auch die Familie.“ Manche Vorwürfe empfinde er als „ehrabschneidend“, sie wurzelten in „Neid und Missgunst“.

Der Unternehmer sagt über sich, dass er „alte Begriffe“ wie Heimatgefühl oder Tradition hochhalte. Wenn ihn der befreundete Bürgermeister seines Heimatortes Winsen an der Aller, Dirk Oelmann (SPD), als „konservativ und national“ bezeichne, dann treffe das die Sache. Weiter führt Lindhorst aus, dass er zur Kritik an der „unglücklichen Flüchtlingspolitik der Kanzlerin“, die das Land überfordert habe, stehe, meint aber auch, dass es selbstverständlich sei, dass Flüchtlingen eine Bleibe gegeben werden müsse.

Und der Besuch von Björn Höcke? Er würde ihn heute nicht mehr einladen, versichert Lindhorst. „Es hat danach Äußerungen von ihm gegeben, die haben mir nicht gefallen“, so der Unternehmer und führt dazu beispielhaft aus, dass es „nicht meine Welt ist“, wenn der AfD-Politiker das Holocaust-Mahnmal als „Denkmal der Schande“ tituliert. Vielmehr sei es „wichtig und richtig“, dass es im Land solche Gedenkstätten gebe.