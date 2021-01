Die Rückkehr von Kindern und Jugendlichen ist eines der am intensivsten diskutierten Themen, wenn es um mögliche Lockerungen der Corona-Regeln geht. Am Donnerstag kündigte die zuständige Landesministerin, Yvonne Gebauer ( FDP ), bereits an, dass es ab Montag, 1. Februar, bis zu den 13. Klassen möglich sein wird, für den Distanzunterricht in die Schule zu kommen, wenn dafür daheim das Umfeld nicht gegeben ist. Unklar ist indes weiter, wann alle Schüler wieder Präsenzunterricht erleben werden. Spätestens wenn das ernsthaft diskutiert wird, dürfte sich auch in Lengerich wieder die Frage des Schulbusverkehrs stellen.

Seit Wochen haben die meisten Kinder und Jugendlichen von daheim aus gelernt. Lediglich bis zur sechsten Klassen war eine Notbetreuung in den Schulen vorgesehen. Ein Angebot, das in Lengerich vor allem viele Eltern von Grundschülern wahrnehmen, sagt Jörg Hesselmann. Der Leiter des Fachdienstes Schule, Sport und Kultur berichtet, dass bis zu 45 Kinder dabei sind – pro Grundschule. Wesentlich weniger Mädchen und Jungen seien es in den fünften und sechsten Klassen.

Dass alles funktioniere, sei nicht zuletzt den Teams der Offenen Ganztagsschulen und der Verlässlichen Schulzeit zu verdanken, die sich primär darum kümmerten, dass die Grundschüler in den Schulen am Distanzunterricht teilnehmen können. Hesselmann verbindet diese Beschreibung der Situation mit einem großen Lob für das Personal, das sehr flexibel reagiert habe.

Mit Blick auf die kommenden Wochen sagt er, dass man nun abwarten müsse, was an neuen Regelungen komme. Sobald das klar sei, werde die Stadt auch Kontakt mit der RVM aufnehmen, um über das Schulbus-Thema zu sprechen. Stand jetzt sei, dass es seines Wissens nach noch „ein kleines Kontingent“ gebe, um gegebenenfalls das Angebot aufzustocken.

Bereits nach den Sommerferien im vergangenen Jahr hatte es auch in Lengerich kritische Stimmen aus der Elternschaft und der Lokalpolitik gegeben angesichts voller Busse und dichten Gedrängels an den Haltestellen. Die RVM organisierte dann zwar ein paar Fahrten mehr, doch dadurch änderte sich nichts Wesentliches. Seitens des Verkehrsunternehmens hieß es, dass mehr Kapazitäten einfach nicht vorhanden seien.

Und nun? RVM-Sprecher Björn Lindner erklärt auf Anfrage: „Wir sehen keine weiteren Möglichkeiten aufzustocken.“ Und das gelte auch für die Privatbetriebe, mit denen sein Unternehmen zusammenarbeite. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es die Coronaschutzverordnung des Landes erlaubt, im öffentlichen Personenverkehr den Mindestabstand nicht einzuhalten. Gleichzeitig aber warnt die Politik eindringlich vor der höheren Ansteckungsgefahr durch die Corona-Mutationen.

Lindner stellt für die RVM fest, dass man es „begrüßen“ würde, wenn – so der Präsenzunterricht denn wieder kommt – der Unterrichtsbeginn an den Schulen beispielsweise „entzerrt“ würde. Für die Stadt betont Jörg Hesselmann: „Wir würden es definitiv gut finden, wenn Hybrid-Unterricht eine Option wäre.“ Also eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht. „Dann wären die Busse nur noch halb voll.“