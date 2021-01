Im Bundestag ist am späten Donnerstagabend über einen Antrag der Grünen beraten und abgestimmt worden. Eine Mehrheit fand sich nicht für das Papier „Mitverbrennung von Abfall in Zementwerken – Schlupflöcher schließen, Schadstoffausstoß senken“. In dem wird die Bundesregierung unter anderem aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen, dass Zementwerke bei der Müllverbrennung dieselben Vorgaben zu erfüllen haben wie Müllverbrennungsanlagen. Und es enthält eine Reihe von kritischen Aussagen über die Zementindustrie. Deren Verband nahm am Freitag ebenso Stellung wie Dyckerhoff in Lengerich.

Die Grünen bezeichnen die Mitverbrennung von Abfall in Zementwerken als „zunehmende Quelle der Luftverschmutzung“. Der wachsende Anteil der Ersatzbrennstoffe, die statt Kohle verwendet werden, sei bis 2019 auf 68,9 Prozent gewachsen. „Diese Entwicklung bremst auch die dringend notwendige Transformation der Bauindustrie in Richtung Treibhausgasneutralität aus.“

Es wird aber auch konstatiert, dass der Einsatz nicht grundsätzlich falsch sei. „Wenn Abfälle eingesetzt werden, die weder wiederaufbereitet und -verwendet noch einem hochwertigen Recycling zugeführt werden können, kann das in der Übergangsphase zur Umstellung auf treibhausgasneutrale Verfahren dazu beitragen, den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Kohle zu senken und CO einzusparen.“ Die Mitverbrennung von Abfall in Zementwerken dürfe aber kein Schlupfloch für eine Müllentsorgung auf Kosten der Gesundheit der Menschen werden. Messungen zeigten, dass bei der Mitverbrennung von Plastikmüll oder Gummireifen deutlich mehr Luftschadstoffe ausgestoßen werden, als in Zementwerken in denen nur Kohle als Brennstoff eingesetzt wird.

Der Verein Deutscher Zementwerke (VDZ) führt demgegenüber an: „Der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe bei der Zementherstellung ist seit Jahrzehnten bewährte und genehmigte Praxis. Die Zementindus-trie leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung sowie zum Klimaschutz und ist ein anerkannter Partner in der Kreislaufwirtschaft.“ Und seitens Dyckerhoff wird – zum Teil übereinstimmend mit den Grünen – festgestellt, dass durch den Einsatz „alternativer Brennstoffe“ statt Braunkohle „primäre Ressourcen geschont und die CO-Emissionen reduziert“ werden. Weiter wird auf die Bundesimmissionsschutzverordnung verwiesen, laut der beim Einsatz von Abfällen in Zementwerken ausgeschlossen sein müsse, „dass es zu zusätzlichen Emissionen kommt“.

Auseinander gehen die Darstellungen auch in einem anderen Punkt. Die grüne Bundestagsabgeordnete Dr. Bettina Hoffmann sagt: „Für Zementwerke ist die Mitverbrennung von Abfall ein lukratives Geschäft. Durch die Verbrennung von Abfällen spart die Zementindus-trie die Kosten für fossile Brennstoffe wie Kohle ein, zusätzlich erhält sie sogar noch Geld für die Entsorgung der Abfälle.“ Also ein gutes Geschäft? Dazu erklärt Dyckerhoff: „Der Abfall, der nicht recyclebar ist, muss verwertet werden. Im Zementwerk verwerten wir die alternativen Brennstoffe sowohl stofflich als auch thermisch vollständig, das heißt anders als in der Abfallverbrennungsanlage verbleiben keinerlei Rückstände wie zum Beispiel Asche.“ Der Markt für die alternativen Brennstoffe werde durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz gesteuert. „Dieses obliegt regelmäßigen Änderungen und entwickelt sich sehr dynamisch.“