Vom Gewandhaus in die Stadtkirche

Zurück in die Region, in der Familie und Freunde leben. Aus diesem Ziel hat Marco Johanning nie einen Hehl gemacht. Jetzt hat es geklappt. Ab heute ist der 32-Jährige offiziell Kantor der evangelischen Kirchengemeinde. Und Lengerich ist nun mal viel näher an seiner Geburtsstadt Halle/Westfalen als Leipzig.

In der Sachsen-Metropole hat er im vergangenen Oktober sein Kirchenmusiker-Studium an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) abgeschlossen. Während dieses Studiums hat er unter anderem ein Jahr Assistenz in der Thomas-Kirche geleistet, im Gewandhaus-Orchester Kontinuo gespielt und einen eigenen Chor geleitet. Hinzu kamen Aushilfsdienste in verschiedenen Kirchen in Leipzig, sowohl als Organist als auch als Chorleiter.

Dass er einmal Kirchenmusiker werden wird, „ist mir als Jugendlicher klar geworden“, erzählt er im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. „Gerade die Chorarbeit hat mich gepackt und nicht wieder losgelassen“, schwärmt er vom „Gemeinschaftserlebnis, wenn alle gleich atmen und die Worte singen“. Auf diesen Gleichklang, das ist zu spüren, legt er großen Wert.

Das Fundament ist in seiner Kindheit gelegt worden. Mit sechs Jahren erhält er zum ersten Mal Klavierunterricht. Im Elternhaus wird er mit klassischer Musik groß. Als Jugendlicher sitzt er zum ersten Mal an einer Orgel. „Das Spielen habe ich mir weitestgehend selbst beigebracht“, schmunzelt der 32-Jährige.

Nach dem Abitur am Gymnasium Bethel in Bielefeld studiert er Lehramt für Musik und evangelische Theologie in Osnabrück. Doch die Faszination Kirchenmusik lässt ihn nicht los und so schließt er ein Studium in Leipzig an.

Auf Lengerich aufmerksam geworden ist er durch eine Stellenausschreibung im Forum Kirchenmusik. „Zum Ende des Studiums abonniert man die Zeitschrift, weil da viele Stellen ausgeschrieben werden“, erläutert er. Dass er in Lengerich Interesse geweckt hat, erfährt er durch einen Anruf, der ihn im Urlaub in Bayern erreicht. „Ich bin dann nach Lengerich zum Gespräch gefahren“, blickt er zurück.

Es folgt ein ganzer Tag in der Stadt, als einer von drei Bewerbern in der engeren Auswahl. Chorproben mit Erwachsenen und Kindern, mit den Bläsern und – natürlich – ein Vorspiel an der Breidenfeld-Klais-Orgel werden an diesem Tag von ihm verlangt. Die Aufgaben hat Marco Johanning offenbar mit Bravour gemeistert.

„Ich freue mich, dass es geklappt hat“, sagt er mit blitzenden Augen. Was ihn in Lengerich besonders überrascht hat, ist „die tolle Ausstattung“ mit Instrumenten in der Stadtkirche. „Es ist alles da, was man sich wünschen kann“, resümiert er nach Rundgängen mit seinem Vorgänger Christoph Henzelmann.

Ideen für die Kirchenmusik habe er, verrät er im Gespräch, aber keine Pläne. Wenn ein Ende der Corona-Pandemie absehbar sei, könnte man über einen vorsichtigen Start der Proben mittels Video-Schaltungen und anderen technischen Möglichkeiten nachdenken, beschreibt er den Ist-Zustand.

Auch wenn die Arbeit mit den vielen Ensembles noch nicht möglich ist, an der Breidenfeld-Klais-Orgel sitzt Marco Johanning jeden Tag. Was jetzt schon feststeht: Im nächsten Jahr wird es einen festlichen Gottesdienst geben, an dem er nicht Manuale, Pedale und Register bedient: Der 32-Jährige ist verlobt, im nächsten Jahr soll geheiratet werden. „In der Stadtkirche“, auch das steht schon fest.