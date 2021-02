Baum steht Fundament im Weg

Über 100 Unterschriften sind bislang unter eine Petition gesetzt worden, die den Erhalt der alten Blutbuche im Innenhof der LWL-Klinik zum Ziel hat. „Wir wollen, dass diese Blutbuche weiter wachsen und uns erfreuen darf“, heißt es in der Begründung für diese Aktion. Ins Leben gerufen wurde sie, weil der Baum im Zug der Bauvorhaben an der LWL-Klinik gefällt werden soll.

Unterschrieben haben innerhalb einer Woche Bürgerinnen und Bürger aus Lengerich sowie Mitarbeitende der LWL-Klinik. „Konkret steht die Fällung noch nicht an“, sagt Anne Engelhardt im Telefonat mit den Westfälischen Nachrichten . Die Lengericherin koordiniert nach eigenen Angaben die Aktion, weil sie aus den Reihen der LWL-Mitarbeiter, die die Petition initiiert haben, darum gebeten worden ist.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) plant in den nächsten Jahren, insgesamt rund 60 Millionen Euro in den Umbau und in Neubauten auf dem Gelände der LWL-Klinik an der Parkallee zu investieren (WN berichteten). In einem ersten Schritt sind bereits in den vergangenen Monaten mehrere Häuser auf dem Klinikgelände abgerissen worden.

„In den meisten Fällen gibt es Lösungen, wenn man bereit ist, Planungen kreativ und offen zu gestalten und zwar mit dem Blick auf das, was da ist“, heißt es in der Petition. Die Blutbuche sei ein Symbol für Schönheit, Beständigkeit und Verbundenheit. Zudem stehe sie für die gewachsene Verbundenheit mit Teilen der Bevölkerung und der Mitarbeitenden, heißt es in der Petition.

Die Chancen, den Baum zu erhalten, stehen allerdings nicht gut. „Die Blutbuche steht fast auf der Stelle, an dem ein Fundament für einen der Neubauten gelegt werden soll“, teilt Thorsten Fechtner auf Anfrage der WN mit. Die für den Klinikbereich erstellten Planungen ließen sich bei Erhalt des Baumes nicht umsetzen, erläutert der Pressespreche des LWL.

Entsprechend werde in den Planungsunterlagen für die Bauvorhaben das Fällen der Buche vorgeschlagen. „Die kompakte Bauweise und die Nutzung bereits vorhandener Versorgungs- und Medientrassen hält die Eingriffe in die Natur möglichst begrenzt“, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Gesundheits- und Krankenhausausschuss des LWL, der am Donnerstag die Weichen für die Umsetzung des ersten Bauabschnitts stellen soll. „Lediglich sieben erhaltenswerte Bäume müssen für die Errichtung der Neubaumaßnahmen gefällt werden. Hierfür sind nach Fertigstellung der Baumaßnahmen entsprechende Baum-Ersatzpflanzungen geplant“, heißt es in der Vorlage weiter.

Damit scheint der Griff zur Säge, um die Blutbuche zu fällen, unausweichlich. Auf dem Klinikgelände ist sie seit einiger Zeit schon mit einen Bauzaun eingehegt. Gleichwohl könnte der Baum eine Überlebenschance haben – auf sehr ungewöhnlichem Weg. Der Gärtner der Klinik in Lengerich wolle mit Sprößlingen der Rotbuche und weiteren Buchensprößlingen Setzlinge ziehen, berichtet Thorsten Fechtner von entsprechenden Überlegungen. Die daraus gezogenen jungen Buchen könnten nach Abschluss der Baumaßnahmen auf dem LWL-Gelände gepflanzt werden.

Sollte es dazu kommen, wären die jungen Buchen schon ein ganzes Stück weit herangewachsen. In seinen Planungen geht der Landschaftsverband von einer Bauzeit von insgesamt rund zehn Jahren aus. Frühestens Anfang 2022, so schätzt der Pressesprecher, könnte mit den Arbeiten für den ersten Bauabschnitt begonnen werden. Vorausgesetzt, die Landschaftsversammlung stimmt am 19. März den Plänen zu.

Mit diesem ersten Schritt soll eine Zusammenführung wesentlicher ambulanter, teilstationärer und stationärer Behandlungsangebote sowie der Aufnahmeprozesse und Therapie-Angebote erreicht werden. Knapp die Hälfte der Bettenkapazität (120 von 241 Planbetten) sollen damit in eine hochwertige, moderne Bausubstanz überführt werden. Zusätzlich werden laut Sitzungsvorlage 23 stationsintegriert geführte Tagesklinik-Plätze auf den Stationen umgesetzt.

