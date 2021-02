Mit kleinen Schritten geht‘s los

Die Stadtbücherei und die Tourist-Information, beide im Alten Rathaus beheimatet, stehen am Dienstag, 9. Februar, wieder eingeschränkt für Besucher offen. Unerlässlich ist die Vereinbarung eines Termins, um von den Angeboten der Bibliothek und der Touristen-Information profitieren zu können.

Kerstin Austrup , Leiterin der Bücherei, freut sich sehr auf diesen – wenn auch nur sehr eingeschränkten – Kontakt zu den Nutzern. Dabei hätten sich auch während der Schließung regelmäßig Bücherfreunde gemeldet. „Wenn man dann hört, dass sie das Team der Bücherei vermissen, tut das gut“, sagt sie im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten .

Gut gelaufen ist nach ihren Worten in den vergangenen Wochen die Online-Leihe. „Dass wir zu einem Verbund von 14 Bibliotheken gehören, in den während des Lockdowns insgesamt rund 40 000 Euro investiert worden sind, ist bei unseren Nutzern gut angekommen“, berichtet die Bibliothekarin.

Ab Dienstag gibt es auch wieder „Handfestes“ im Alten Rathaus. Wer ein Buch oder andere Medien ausleihen will, kann sich im Onlinekatalog Open (https://lengerich.bicliotheca-open.de/Mediensuche/Erweiterte Suche) die Wunschlektüre aussuchen und für die Abholung vorbestellen. Wer nicht so genau weiß, was er als nächsten lesen soll, kann sich auch ein Stöberpaket zusammenstellen lassen. „Das umfasst maximal fünf Titel aus unserem Bestand“, erläutert Kerstin Austrup. Thematisch lässt sich das Paket ebenfalls vorsortieren, beispielsweise durch ein Stichwort (Science fiction, Bücher für Kinder ab viere Jahren und so weiter). In der Regel am nächsten Werktag nach der Bestellung kann die Lektüre dann abgeholt werden.

„Natürlich nehmen wir auch ausgeliehene Bücher aus unserem Bestand zurück, erläutert Kerstin Austrup auch die umgekehrte Richtung. Zurückgegebene Lektüre wird allerdings nicht sofort wieder in den Bestand einsortiert. „Auch für diese Bücher und Medien gelten Hygieneregeln, die vor einer erneuten Ausleihe zu beachten sind.“ Dieser Hinweis ist der Bibliothekarin wichtig.

Identisch mit dem Verfahrensweg in der Bücherei ist die Vorgehensweise der Tourist-Information. Wer Informationsmaterial zur Stadt, Lengerich Gutscheine oder Souvenirs haben möchte, „muss diese ebenfalls telefonisch oder schriftlich vorbestellen“, weist Ronja Bücker auf einen wichtigen Aspekt hin.

Um eine Übergabe der Bestellungen gemäß den Corona-Regeln zu ermöglichen, wird der Zwischenraum hinter der Eingangstür zum Alten Rathaus zur Schleuse umfunktioniert. Kunden, die eine Bestellung abholen wollen, melden sich. Für die Stadtbücherei muss der Büchereiausweis vorgewiesen werden. Die Bestellung wird dann auf einen Tisch im Zwischenraum gelegt. Wenn sich Touristik-Fachfrau oder Buchexpertin zurückgezogen haben, wird die Eingangstür geöffnet, der Kunde kann seine Bestellung vom Tisch nehmen und wieder gehen.

Unabdingbar ist für das Betreten des Alten Rathauses das Tragen einer medizinischen Maske über Mund und Nase. Lediglich das Stadtarchiv bleibt für Besucher weiter geschlossen.

Abholzeiten: dienstags bis freitags 10 bis 13 Uhr, dienstags bis donnerstags 14 bis 16 Uhr. Kontakte: Tourist-Information 0 54 81/33-91 10, E-Mail tourist-information@lengerich.de; Stadtbücherei 0 54 81733-91 20, E-Mail buecherei@lengerich.de; Stadtarchiv 0 54 81/33-91 15.