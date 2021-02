Manche haben sogar ihren Spaß

Auch das Tecklenburger Land ist am Wochenende, wie angekündigt, von einem massiven Wintereinbruch betroffen gewesen. Ergiebige Schneefälle und starker Wind sorgten in der Nacht von Samstag auf Sonntag und am Sonntag dafür, dass auf Straßen und Schienen nur noch wenig bis gar nichts mehr ging. Die meisten Menschen hatten sich darauf eingestellt und blieben daheim. Polizei und Feuerwehr berichteten gegen Mittag, dass es keine Einsätze wegen Unfällen gegeben habe. Wer sich vor die Tür traute, ließ das Auto meist stehen, schippte stattdessen Schnee oder genoss sogar die weiße Landschaft. Hier und da war dann aber doch Hilfe gefragt, um liegen gebliebene Fahrzeuge wieder flott zu machen.

Schieben half am Morgen allerdings auch nicht mehr bei einem Sattelzug, der von der Autobahn abgebogen war, weil die Weiterfahrt vorübergehend für Lkw ab 7,5 Tonnen aufwärts untersagt worden war. Nun wollte der Mann hinterm Lenkrad die Tankstelle im Teutopark ansteuern, um dort eine Pause einzulegen – und schaffte es nicht, die kurze, leicht ansteigende Zufahrt vom Südring dorthin zu nehmen. So versperrte sein Gefährt einige Zeit die Zufahrt, allerdings hielt sich der Andrang ohnehin in Grenzen, wie Jakob Langlitz berichtete. Der Angestellte hatte seit 6 Uhr Dienst an der Shell-Station. Gebracht hatte ihn sein Vater, der Weg von Lengerich sei noch einigermaßen machbar gewesen. Einige der wenigen Kunden, die kamen, griffen auch gleich zur Schneeschippe, die im Eingang bereitstand. Ohne diese wertvolle Hilfe hätten sie es gar nicht zurück zur Hauptstraße geschafft. Jakob Langlitz erzählte von einer jungen Frau, die ihren Pkw schließlich sogar am Straßenrand zurückgelassen habe und zu Fuß zu einer Freundin gelaufen sei.

A1, Südring und andere Hauptverkehrsstraßen waren strecken- beziehungsweise zeitweise wie ausgestorben. An der Lienener, der Bahnhof- und Schulstraße waren weit mehr Menschen damit beschäftigt, den Schnee von den Bürgersteigen zu räumen, als in Autos unterwegs. „Das ist wie Frühsport“, meinte ein Mann angesichts der sich auftürmenden weißen Massen, die er am Vormittag fleißig beiseite räumte. „Ich denke in drei, vier Stunden geht das Ganze wieder von vorne los.“

Pausenlos im Einsatz war da schon lange der Räumdienst der Stadt. „Seit 4 Uhr“, so Manfred Korte vom Baubetriebshof, seien Fahrzeuge und Kollegen unterwegs. Am Nachmittag kündigte er an, dass es wohl durchgehend bis mindestens Montagmorgen weitergehen werde. Der starke Schneefall in Verbindung mit dem Wind „machen den Einsatz schon zu einer besonderen Herausforderung“. Um Verständnis bat er die Bürger, dass beim Räumen der Straße immer wieder einmal Schnee auf Bürgersteige lande, den dann wieder die Anwohner entfernen müssen. „Was sollen wir machen? Irgendwo muss es ja hin.“

Manfred Weiligmann, Betriebsdienstleiter der Autobahnmeisterei Lengerich, zeigt sich am Sonntagnachmittag recht zufrieden. Auf den knapp 90 Kilometer, für die er und seine Mannschaft zuständig sind auf A1 und A30, habe es nur kleine Probleme gegeben. Unter anderem habe sich im Lotter Kreuz ein Lkw mit Sommerreifen quer gestellt. Ziel sei, in jede Fahrtrichtung zumindest eine Spur durchgehend frei zu halten. Dafür habe man das Team so aufgeteilt, dass immer zwei Schneepflüge zusammen unterwegs seien.

Volles Programm also an der einen Stelle, ein eingeschränktes Programm andernorts: Beim ambulanten Pflegedienst der Diakonie in Lengerich heißt es, dass angesichts der mehr als schwierigen Straßenverhältnisse nur jene Patienten am Sonntag besucht wurden, bei denen das unumgänglich ist. Allen anderen habe man abgesagt. Gänzlich Stillstand herrschte bei der RB 66 der Eurobahn – terminiert vom Unternehmen von Sonntag ab 9.52 Uhr bis Montag um 3 Uhr. Und auch der RE 2 der Deutschen Bahn fuhr nicht – „bis auf weiteres“, war am Nachmittag Stand der Dinge.

Weiße Pracht im Tecklenburger Land

Großes vor hat offenbar Lena. Mit einem Schneeschieber rückt sie der weißen Pracht zu Leibe. Foto: Mareike Stratmann

Steckengeblieben ist dieser Autofahrer auf einem Parkplatz an der A1. Mit einer Schaufel versucht er, den Weg freizumachen. Foto: Jörg Wahlbrink

Schneeschieber auf der Autobahn 1. Foto: Jörg Wahlbrink

Aus die Fahrt für dieses Streufahrzeug auf der Strecke zwischen Tecklenburg und Westerkappeln. Foto: Björn Igelbrink

Unentwegt dreht sich das Mühlrad im Ortskern - trotz eisiger Temperaturen. Foto: Michael Baar

Auf der Lengericher Straße / Brochterbecker Straße zwischen Brochterbeck und Tecklenburg sind die vom Wind angehäuften Schneehügel zu erkennen. Foto: Michael Baar

Diesen kleinen Schneemann hat Reinhilde Heinicke am Sonntagmorgen fotografiert. Foto: Reinhilde Heinicke

Wann gab's das zum letzten Mal? 32 Zentimeter Neuschnee in Lengerich. Foto: Detlef Dowidat

Lengerich Schneechaos Schneesturm 7. Februar 2020

Die Grafenstraße am Sonntag um 9 Uhr. Foto: Jörg Wahlbrink

Lengerich Schneechaos Schneesturm 7. Februar 2020

Bizarre Formen hat der kräftige Wind in den Schnee gezaubert. Foto: Detlef Dowidat

Schneebedeckte Fahrbahn auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen in Höhe der Rastanlage Tecklenburger Land Ost. Foto: Jörg Wahlbrink

Da momentan keine Präsenzgottesdienste in der Stiftskirche stattfinden, musste der Zugang nicht sofort geräumt werden. Foto: Björn Igelbrink

Lengerich Schneechaos Schneesturm 7. Februar 2020

Lengerich Schneechaos Schneesturm 7. Februar 2020

Ein berechtiger Hinweis an diesem Sonntag im Stfitsdorf. Foto: Björn Igelbrink

Lengerich Schneechaos Schneesturm 7. Februar 2020

Lengerich Schneechaos Schneesturm 7. Februar 2020

Lengerich Schneechaos Schneesturm 7. Februar 2020

Lengerich Schneechaos Schneesturm 7. Februar 2020

Von Stillstand konnte bei Ralf Peters und Jörg Thele keineswegs die Rede sein, ganz im Gegenteil. Die Tecklenburger nutzen die Gelegenheit für eine dreistündige Tour mit Schneeschuhen. „Die haben wir uns vor drei Jahren angeschafft und probieren sie heute zum ersten Mal aus“, erzählen sie und sind begeistert von dem Erlebnis. Ähnlich ergeht es der Mutter, die mit ihren Kindern die Ecke Münsterstraße/Altes Pastorat zum Spielplatz auserkoren hat. „Die Drei wollten unbedingt raus“, erzählt die Lengericherin, die aus Kasachstan stammt. „Daher kenne ich solche Schneemengen, aber für meine Kinder ist das völlig neu.“ Den Sechs- und Achtjährigen ist der Spaß ins Gesicht geschrieben, als sie sich durch die weiße Pracht wälzen.

Die Verkäuferin, die Dienst in der Bäckerei Blömker und freien Blick auf den weißen Rathausplatz hat, sagt es so an diesem ungewöhnlichen Tag: „Ich stehe auf Winter und ich liebe den Schnee.“

Derweil hält in der Feuer- und Rettungswache ein Trupp der Freiwilligen Wehr Bereitschaftsdienst. „Für den Fall der Fälle bis mindestens 18 Uhr“, sagt Chef Thorsten Budzinski. So solle verhindert werden, dass sich die Helfer bei einem Einsatz erst von daheim zur Wache durchkämpfen müssen. Unabhängig davon müssen ab und an Rettungswagen ausrücken.

Gegen 11 Uhr ist am Sonntag die Ladberger Feuerwehr alarmiert worden. „Nur für den Fall, dass der Rettungsdienst bei einem medizinischen Notfall nicht zum betreffenden Haus gekommen wäre“, erläutert Einsatzleiter Marcel Ahlbrand-Duczek. Die Wehr musste nicht eingreifen, weil der Rettungswagen durchkam. „Wir haben dann den Weg frei geschüppt, damit die Tragehilfe ohne Probleme zum Rettungswagen gelangen konnte“, berichtet er im Gespräch mit den WN.

Mehr gefordert waren da die Kameraden in Lienen. Auch sie wurden im Rahmen eines medizinischen Notfalls alarmiert. „Der Rettungsdienst hatte sich festgefahren“, stellt Gemeindebrandinspektor Eckhard Ehmann dazu fest. Umgehend hatten die Kameraden den Rettungswagen wieder auf den richtigen Weg gebracht.

Ungeachtet der eisigen Temperaturen drehte sich das Mühlrad im Ladberger Ortskern unentwegt. Wenige Schritte weiter waren drei junge Menschen damit beschäftigte, Auf Stienekers eine Passage durch den wohl 30 Zentimeter hohen Schnee zu schaufeln. Ansonsten waren im Ortskern nur wenige Fußgänger unterwegs.

Ein Spaziergang im winterlichen Teutoburger Wald? Zumindest auf dem Wanderparkplatz am Wetterpilz im Bocketal deutete nichts darauf hin. Eine unberührte Schneedecke lag auf der Fläche. Ähnlich das Bild im Ortskern. Der kräftige Wind kräuselte das Wasser des Mühlenteichs. Nur einige wenige, dick vermummte Gestalten stapften durch den Schnee.

Auf den Straßen war ebenfalls nicht viel los. Zwischen Brochterbeck und Lengerich hatte der Wind Schneewehen angehäuft, in denen ein Auto stecken geblieben war.Ein Traktor brachte Hilfe. Auch auf der Autobahn 1 herrschte winterliche Ruhe, nur selten zog ein Fahrzeug trotz langsamer Geschwindigkeit eine Schneefahne hinter sich her.