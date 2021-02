Die kostenlose Abgabe von je fünf medizinischen Masken aus Landesbeständen an Bedürftige ist am Freitag auch in Lengerich angelaufen. Durch den Kreis Steinfurt wurden an die Kommunen im Kreisgebiet medizinische Masken für bedürftige Personen ausgegeben. Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, hatte sich die Stadt Lengerich für die Verteilung der Masken durch verschiedene Einrichtungen im Stadtgebiet entschieden.

„ Wer kommt und nachfragt, bekommt Masken, außerdem kennen wir unsere Leute. " Renate Volkwein, Vorsitzende der Tafel

Eine der Anlaufstellen, das Pfarrbüro der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen, verzeichnete am Freitag eine geringe Nachfrage. Nur zwei Personen hatten das Angebot wahrgenommen. Andere Abgabestellen wie das Büro der Tourist-Information im Alten Rathaus und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Begegnungszentrum an der Schultebeyringstraße 20 beginnen erst heute mit der Abgabe.

Gleiches gilt für die Lengericher Tafel, wie die Vorsitzende Renate Volkwein gestern gegenüber den WN bestätigte. „Wir verteilen schon seit einiger Zeit medizinische Masken an Hilfsbedürftige. Diese stammen aus unseren Beständen, Spenden von Apotheken zum Beispiel.“ 2000 Masken hatte Renate Volkwein vom Gemeindebüro abgeholt. „Die werden jetzt ab Dienstag verteilt.“ Unbürokratisch, wie die Chefin der Tafel betont: „Wer kommt und nachfragt, bekommt Masken. Außerdem kennen wir unsere Leute.“ Pro Person werden sechs Masken abgeben, da die Masken zu je zwei verpackt sind. „Alles andere wäre zu großer Aufwand und hygienisch bedenklich.“

Die evangelische Kirchengemeinde hatte geplant, die Masken am Sonntag im Rahmen der offenen Andacht in der Stadtkirche auszugeben – die Wetterlage machte dem einen Strich durch die Rechnung. Jetzt werde überlegt, die Ausgabe über die Kindergärten zu organisieren, erklärte Pfarrer Harald Klöpper. Auch beim türkischen Kulturverein Diyanet an der Münsterstraße 31 erhalten Berechtigte ab sofort täglich zwischen 13 und 14 Uhr kostenlos die Masken.