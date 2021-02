Gelati mit viel Liebe produziert

Um zu wissen, aus welchem Land Silvia Festa stammt, reicht es, ihr einfach einige Augenblicke beim Sprechen zuzuschauen. Die Hände, die permanent im Einsatz sind, sagen alles: Die 31-Jährige kann nur Italienerin sein. Zusammen mit Ehemann Michele Stigliano verbringt sie momentan viel Zeit in einem Ladenlokal an der Ecke Bahnhofstraße/Wapakonetaplatz. Mitte März wollen sie dort „Conamore“ eröffnen. Damit bekommt Lengerich wieder eine zweite Eisdiele.

2014 ist das Paar aus Neapel nach Deutschland ausgewandert. Wie schon in der Millionenstadt am Vesuv verdienen sie auch hier ihr Geld als Angestellte im Gelati-Geschäft. Nun wagen sie den Schritt in die Selbstständigkeit. „Seit eineinhalb, zwei Jahren haben wir darüber nachgedacht“, erzählt Michele Stigliano.

Mit den beiden Töchtern wohnen er und seine Frau in Greven. Als sie auf die freie Gewerbefläche im Lengericher Zentrum aufmerksam wurden, haben sie daran schnell Gefallen gefunden. Der nahe und ziemlich neue Edeka-Markt mit den dazugehörigen Geschäften, die anstehende Sanierung der Fußgängerzone, die am Wapakonetaplatz ihren Anfang nehmen soll, eine Stadt von rund 23 000 Einwohnern mit zuletzt nur einer Eisdiele – für die Neapolitaner genug Gründe, es mit „Conamore“ zu probieren.

Steigende Vorfreude, aber auch zunehmende Nervosität und Stress sind derzeit permanente Begleiter beim Renovieren. Dabei haben Silvia Festa und Michele Stigliano sehr genaue Vorstellungen von dem, was sie ihren Gästen demnächst bieten wollen. Das gesamte Eis werde vor Ort mit ausschließlich natürlichen Zutaten produziert – überwiegend nach alten Rezepten und möglichst mit Produkten aus Italien. So wie den sizilianischen Pistazien, die verarbeitet werden sollen.

Michele Stigliano spricht vom „Eis-Labor“, als er den Raum zeigt, in dem er Klassiker wie Schoko, Vanille und Stracciatella ebenso herstellen wird wie etwas ausgefallenere Sorten. Karamell-Feige nennt er dafür als ein Beispiel, Zuckerwatte ist ein weiteres. „Das ist ein blaues Eis für Kinder.“ Amore wird sich ebenfalls auf der Karte finden, was es damit auf sich hat, be- wah- ren die neuen Lengericher Gelatieri aber erst einmal für sich.

„ Wenn unsere Kunden glücklich sind, sind wir glücklich. Wenn unsere Kunden glücklich sind, sind wir glücklich. “ Michele Stigliano

„Conamore“ soll jedoch nicht nur eine Anspielung auf die geheimnisumwitterte Eissorte sein, die die Lengericher bald probieren können. „Mit Liebe“ versprechen Silvia Festa und Michele Stigliano auch ihr Eiscafé betreiben zu wollen. „Wenn unsere Kunden glücklich sind, sind wir glücklich“, erklärt der 34-Jährige, wie er erfolgreich sein möchte.

Typisch italienisch sei auch, dass es in ihrer Eisdiele keinen Service an den Tischen geben wird. „Bei uns kommen die Gäste zum Tresen und bestellen dort. Danach kann man sich hinsetzen, wo man möchte.“ Tische, Stühle und Bänke soll es sowohl drinnen als auch draußen auf dem Wapakonetaplatz geben.

Dass sie nicht in Neapel, sondern über 1350 Kilometer weiter nördlich eine Eisdiele eröffnen, hat zwei gute Gründe: Zum einen sei die Konkurrenz in der Heimat so groß, dass ein solches Vorhaben wenig erfolgversprechend wäre. Zum anderen, sagt Stigliano, würden die Deutschen viel mehr Eis essen als seine Landsleute.