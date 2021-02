„Unermüdlich“ geräumt

Das Schlimmste war am Dienstag überstanden. Nachdem der massive Wintereinbruch am Sonntag, aber auch noch am Montag vor allem auf den Straßen in Lengerich und Umgebung für mehr als schwierige Verhältnisse gesorgt hatte, kehrte nun so etwas wie eine eingeschränkte Normalität ein. Nicht alles lief und läuft wieder rund, aber das Fort- und Vorwärtskommen war doch wesentlich leichter als an den beiden Tagen zuvor. Bei der Stadt zeigten sich die Verantwortlichen weitgehend zufrieden, wie die besondere Herausforderung bewältigt wurde. Frank Lammert als Beigeordneter und Holger Lange , Fachdienstleiter Straßenbau, lobten ausdrücklich die Belegschaft des Baubetriebshofes.

Die war seit Sonntag, 4 Uhr, bis Dienstagnachmittag, unterteilt in zwei Schichten, durchgehend und „unermüdlich“ im Einsatz, um die kommunalen Straßen freizubekommen und freizuhalten. Dabei, so Lange und Lammert, sei es primär um die Hauptverkehrs- und die sogenannten Sammelstraßen gegangen. Der Fachdienstleiter kündigte an, dass es nun Ziel sei, den Räumdienst mindestens einmal in jede innerörtliche Siedlungsstraße zu schicken.

In der Münsterstraße und der Fußgängerzone soll zudem der Schnee abgefahren werden, weil dort aufgrund der geschlossenen Häuserzeilen einfach nicht genügend Platz sei, ihn dort die kommenden Tage zu lagern. Dabei werde ein Landwirt helfen, kündigte Lange an. Denkbar sei eine solche Lösung, so die Notwendigkeit bestehe, in der Folge ebenfalls an der ein oder anderen Bushaltestelle.

Lob gab es von Frank Lammert auch für die Bürger. Der Beigeordnete meinte, dass die Räumquote auf den Gehwegen wesentlich höher sei als bei früheren Wintereinbrüchen. „Die Leute wissen wahrscheinlich, dass der Schnee erst einmal nicht wegtauen wird.“ Lammert und Fachdienstleiter Lange machten in diesem Zusammenhang deutlich, dass der Schnee von den Gehwegen nicht wieder auf die Straßen geschoben werden soll, sondern am besten in Vorgärten zu deponieren sei. Lasse sich das nicht bewerkstelligen, müssten die weißen Massen zum Beispiel per Schiebkarre an einen passenden Platz gebracht werden.

Die beiden leitenden Mitarbeiter berichteten, dass es zum Thema Räumen bereits einige Anrufe in der Verwaltung gegeben habe. Lange erzählte beispielhaft, von einer älteren Frau, die mit ihrem Rollator Probleme habe durchzukommen, wenn die Bürgersteige nicht frei seien.

Entspannt zeigte sich Frank Lammert bei der Frage nach den Schneelasten auf kommunalen Flachdächern. „Da sehen wir im Moment keinen Handlungsbedarf“, verwies er auf den feinen Pulverschnee, der vergleichsweise leicht sei. Probleme mit der Statik seien deshalb nicht zu befürchten. Sollte es beginnen zu tauen oder gar regnen, werde man die Lage aber sicher neu bewerten. Lammert erinnerte an einen Wintereinbruch „vor acht, neun Jahren“. Seinerzeit habe man wegen des hohen Gewichts unter anderem das Dach der Dreifachhalle vom Schnee befreien müssen.

Folgende Einschränkungen wird es am Mittwoch und in den folgenden Tagen, Stand Dienstagabend, geben:

Müllabfuhr: Die Entsorgungsunternehmen PreZero und Remondis haben laut Stadtverwaltung mitgeteilt, dass es in dieser und der kommenden Woche zu erheblichen Einschränkungen bei der Müllentsorgung im Lengericher Stadtgebiet kommt. Die Abfuhr des Biomülls findet nicht statt und wird auch nicht nachgeholt. Der gelbe Sack wird in dieser Woche ebenfalls nicht abgefahren und auch in diesem Fall wird die Abfuhr nicht nachgeholt. Es wird darum gebeten, die gelben Säcke und die Biotonnen erst wieder zum nächsten regulären Termin laut Entsorgungskalender an die Straße stellen. Die für Donnerstag, 11. Februar, vorgesehene Abfuhr der Restabfallbehälter im Abfuhrgebiet 3 wird verlegt auf Mittwoch, 17. Februar. Sollte es zu weiteren Einschränkungen kommen, will die Stadtverwaltung darüber informieren.

Wochenmarkt: Die Stadtverwaltung teilt außerdem mit, dass wegen der aktuellen Wetterlage der Wochenmarkt am Mittwoch nicht stattfinden wird. Ob der Wochenmarkt am Samstag, 13. Februar, stattfinden kann, ist noch offen.

Busverkehr: Die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) hat am Dienstag mitgeteilt, dass der Busverkehr auf allen Linien vorerst bis Mittwochmittag, 13 Uhr, eingestellt ist. Als Grund werden „große Schneemassen und weiterhin unzureichend geräumte Straßen“ angegeben. Die geräumte Straßenbreite reiche in vielen Bereichen nicht aus, um im Begegnungsverkehr weiter fahren zu können. Das Unternehmen befinde sich in enger Abstimmung mit den Kommunen und Straßenbaulastträgern, „mit dem Ziel, zumindest Hauptrouten so schnell wie möglich wieder bedienen zu können“.

Bahnverkehr: Die Eurobahn aktualisierte ihre Hinweise für die RB 66 am Dienstagnachmittag. Danach wird der Verkehr zwischen Osnabrück und Münster bis Mittwoch, 10 Uhr, eingestellt. Für den RE 2 teilte die Deutsche Bahn mit, dass am Dienstag keine Fahrten möglich seien. Über den Mittwoch wurden bis Redaktionsschluss keine Aussagen gemacht.

Im Bahnhof wurde erst am Dienstag Schnee geräumt. Zwei Arbeiter, die dafür nach Lengerich kamen, sagten: „Wir sind seit Samstag ununterbrochen im Einsatz.“ Gereicht habe es seitdem für gerade einmal zehn Stunden Schlaf, mehr sei aufgrund der angespannten Personalsituation nicht drin gewesen. „Und jetzt müssen wird weiter nach Rheine.“

Weiter gekommen wäre gerne auch ein Reisender. Er war am Samstag zunächst in Lienen gestrandet und versuchte am Dienstag den zweiten Tag in Folge, ab Lengerich nach München zu kommen. Seinen Worten zufolge war der Bahnhof am Montag praktisch unpassierbar. Und da auch keine Busse fuhren, meinte der Mann schließlich, dass er wohl zurück ins Hotel gehen und einen weiteren Tag warten werde.

Nicht unbedingt Verlass war am Dienstagmittag auch auf die Bildschirmanzeigen der Fahrkartenautomaten im Bahnhof. Die zeigten nur bedingt das aktuelle Geschehen an. Ab 14.03 Uhr war sowohl bei der RB 66 als auch beim RE 2 keine Rede mehr von Ausfällen.