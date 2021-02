Tatvorwurf Mord

Die Staatsanwaltschaft Münster hat gegen eine 44-Jährige aus Lengerich wegen des Verdachts des Mordes, des versuchten Mordes, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der gefährlichen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eine sogenannte Antragsschrift im Sicherungsverfahren erhoben. Die beschuldigte Frau hatte am 27. September vergangenen Jahres mit ihrem Auto mehrere Unfälle verursacht. Eine Person wurde dabei getötet, die 44-Jährige und drei weiteren Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft spricht von einer „circa 20-minütigen und scheinbar ziellosen Autofahrt“. Sie geht laut Pressemitteilung davon aus, dass die Lengericherin zu diesem Zeitpunkt an einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung litt und diese Erkrankung mit den ihr zur Last gelegten Ereignissen in unmittelbarem Zusammenhang steht.

Demnach ist die Beschuldigte gegen 9.45 Uhr mit ihrem Pkw zunächst auf der Sudenfelder Straße gefahren. Sie soll auf diesem Abschnitt ein Ehepaar, das mit Pedelecs unterwegs war, gezielt angefahren haben, um diese – so die Bewertung der Staatsanwaltschaft – zu töten.

Die 44-Jährige soll zunächst den Pedelecfahrer von hinten gerammt haben, sodass der 63-Jährige auf die Motorhaube und dann in den angrenzenden Graben geschleudert wurde. Unmittelbar danach soll die Lengericherin das Rad, auf dem die Ehefrau einige Meter vorweg gefahren war, an der linken Seite angefahren haben, wodurch die 64-Jährige ebenfalls auf die Motorhaube geschleudert und nachfolgend zu Boden gefallen sein soll.

Die Eheleute erlitten insbesondere zahlreiche Prellungen und Schürfwunden; sie konnten nach einem Tag stationärer Beobachtung das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Beschuldigte, so der Stand der Ermittlungen, setzte ihre Fahrt direkt fort und durchfuhr in Lienen einen Bauzaun und ein Eisentor, durchquerte einen Garten und eine Obstplantage, ehe sie auf einem Privatgrundstück anhielt. Dort soll sie – nach einem kurzen Gespräch mit der Bewohnerin des Anwesens – unter anderem über eine Rasenfläche gezielt und mit beschleunigter Geschwindigkeit auf die ihr unbekannte Frau zugefahren sein, um auch sie zu töten. Die Lienenerin rettete sich offenbar in ein Gebäudeteil und blieb unverletzt.

Gegen 10.06 Uhr soll die Beschuldigten die Landesstraße 591 (Lengericher Straße/Iburger Straße) von Lienen zurück Richtung Lengerich befahren haben. Als ihr auf der Gegenfahrbahn drei Radfahrer in dichter Kolonne entgegen kamen, lenkte sie ihr Auto anscheinend unvermittelt auf die Gegenspur, um die drei Radfahrer zu töten. Mit einer Geschwindigkeit von circa 109 Stundenkilometern soll ihr Wagen einen 47-jährigen Rennradfahrer aus dieser Gruppe frontal erfasst haben. Dieser Radfahrer verstarb an der Unfallstelle. „Die beiden anderen Fahrradfahrer konnten sich auf einer Wiese in Sicherheit bringen und blieben körperlich unverletzt“, so die Staatsanwaltschaft.

Die Beschuldigte prallte im Anschluss an die Kollision mit ihrem Pkw gegen einen Baum und wurde dabei schwer verletzt.

Die Beschuldigte hat sich laut Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren lediglich dahingehend geäußert, dass sie niemanden habe verletzen oder gar töten wollen. Die Strafverfolgungsbehörde geht aufgrund der durchgeführten Ermittlungen und basierend auf der Einschätzung eines Sachverständigen davon aus, dass sich die 44-Jährige während der Autofahrt „in einer akuten Phase einer bereits seit Jahren bestehenden psychischen Erkrankung befand und daher schuldunfähig gewesen ist“.

Da die Beschuldigte, die derzeit in einer forensischen Klinik untergebracht ist, wegen ihrer Erkrankung und ohne eine entsprechende Behandlung derzeit für die Allgemeinheit gefährlich ist, könnte das Landgericht in dem Sicherungsverfahren die Unterbringung der Beschuldigten in einer psychiatrischen Klinik anordnen.

Nun hat das Landgericht über die Eröffnung des Sicherungsverfahrens zu entscheiden.